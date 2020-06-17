Хулиган, крушивший машины на проспекте Героев, вместо колонии отправлен к психиатру
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга признал петербуржца Сучкова виновным в умышленном повреждении чужого имущества и огласил приговор.
Как сообщает 17 июня объединённая пресс-служба судов, 9 апреля 2019 года около 4:30 утра на проспекте Героев Сучков с сотоварищами повредили несколько автомобилей. Они действовали «беспричинно, из хулиганских побуждений, то есть грубо нарушая общественный порядок, и выражая явное неуважение к обществу, и осознавая противоправный характер своих действий, имея единый преступный умысел». У «Ниссана Примеры» ногами разбили зеркала и дверь, ущерб составил около 25 тысяч рублей. У «Равона» — фонарь и дверь, ущерб — 48 тысяч рублей. «Форд Фьюжн» оставил без заднего стекла, ущерб — 51 тысяча рублей. «Опель Астра» получил удары ногами по заднему стеклу и двери багажника и камень в стекло, ущерб — 29,5 тысячи рублей.
Сучков полностью признал вину. Суд взыскал с него ущерб и приговорил к 9 месяцам в исправительной колонии общего режима.
Однако ехать в колонию Сучкову пока не придётся: ему зачли время содержания под стражей (с декабря 2019 года по 16 июня 2020-го) из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в ИК. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. В зале суда Сучкова освободили. Кроме того, ему предписано амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.