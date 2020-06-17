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17.06.2020 18:47
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Читатели «Фонтанки» оплатили штраф медсестры Ленэкспо. Она расстегнула молнию из-за невыносимой духоты

Назначенный судом штраф медсестре Анастасии Муравьевой будет оплачен из собранных читателями «Фонтанки» денег. Остаток девушка перевела благотворительному фонду.

Как сообщила «Фонтанке» 17 июня Анастасия, после заметки «Фонтанки» о расстегнутой молнии читатели нашли ее в соцсетях и принялись переводить деньги. Набралось 17 тысяч, она остановила поток.

«Пятнадцать тысяч уйдут на оплату штрафа, остальные две я перечислила фонду помощи детям с онкозаболеваниями «Настенька», — сказала Муравьева. — Передаю всем читателям «Фонтанки» большое спасибо за отзывчивость, я тронута».

Утром 15 мая в госпиталь «Ленэкспо» с инспекцией приехали губернатор Александр Беглов и глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова. Медсестру приемного отделения Муравьеву, расстегнувшую молнию комбинезона и снявшую капюшон и защитные очки, отследили по камерам наблюдения. На девушку составили протокол по статье 6.3 КоАП. Сегодня суд признал ее виновной.

По словам Анастасии, в утро губернаторского визита ей было очень плохо из-за невыносимой духоты. В приемном отделении пациенты отсутствовали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

meddmitro
А мне тут рассказали,как губернатор приехал на службу в храм,на раннюю,причём,приехал за 10 мнут до её окончания.решил проверить соблюдение масочного режима,мол.В тот момент(а ранняя заканчвается около 7.30 -8.00 утра(в зависимости от батюшки и храма),да к тому же,посещение храмов в тот момент еще было не рекоменовано властями.
Короче,в храме находилось в то утро 2 бабки,настоятель и певчие хора.Губернатор как бы инкгнито,в маске и перчатках просочился,увидел,что люди в храме без масок.быстро уехал.
Через некоторое время настоятеля вызвали к телефону.Позвонили из епархии и объявли ему строгий с занесением)))
Губернатор настучал на настоятеля.
Коммуняка-стукач и ябеда.Думаю,немцам бы за спасибо сдал явки и пароли.
260741301
Ефремов убил лишь одного человека, а медсестра может заразить и убить многих. Давайте тогда и Ефремова оправдаем, ведь живём по-понятиям, ну захотелось расстегнуться/выпить, ну с кем не бывает!
Они схожи: Ефремова за руль ни кто не принуждал садиться, как и медсестру насильно в больницу не тащили - могла бы работать уборщицей, вахтёром и пр. работами, например.
ТиМуР
Абсурд . Сплошной абсурд . Штрафуют тех, кого сами же восхваляют на социальных плакатах.
Сейчас врачи «на вас золота»
Поощрять надо и беречь .. а не ..
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