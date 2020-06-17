Читатели «Фонтанки» оплатили штраф медсестры Ленэкспо. Она расстегнула молнию из-за невыносимой духоты
Назначенный судом штраф медсестре Анастасии Муравьевой будет оплачен из собранных читателями «Фонтанки» денег. Остаток девушка перевела благотворительному фонду.
Как сообщила «Фонтанке» 17 июня Анастасия, после заметки «Фонтанки» о расстегнутой молнии читатели нашли ее в соцсетях и принялись переводить деньги. Набралось 17 тысяч, она остановила поток.
«Пятнадцать тысяч уйдут на оплату штрафа, остальные две я перечислила фонду помощи детям с онкозаболеваниями «Настенька», — сказала Муравьева. — Передаю всем читателям «Фонтанки» большое спасибо за отзывчивость, я тронута».
Утром 15 мая в госпиталь «Ленэкспо» с инспекцией приехали губернатор Александр Беглов и глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова. Медсестру приемного отделения Муравьеву, расстегнувшую молнию комбинезона и снявшую капюшон и защитные очки, отследили по камерам наблюдения. На девушку составили протокол по статье 6.3 КоАП. Сегодня суд признал ее виновной.
По словам Анастасии, в утро губернаторского визита ей было очень плохо из-за невыносимой духоты. В приемном отделении пациенты отсутствовали.