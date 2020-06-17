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17.06.2020 18:21
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Дачников из Петербурга ждут пробки в Коробицыно

На дороге Пески — Сосново — Подгорье в Ленинградской области начался ремонт. Он затронет участок от деревни Светлое через посёлок Коробицыно, где расположен крупный горнолыжный курорт.

Как сообщает пресс-служба областного дорожного комитета, будет обновлено 12 километров полотна. Уже выполнена геодезическая съёмка, началось фрезерование старого покрытия. Движение обещают ограничивать по минимуму.

Качество покрытия проверяет специализированная лаборатория «Ленавтодора». Образцы асфальта испытывают на ровность, влагонасыщаемость и коэффициент сцепления шин с дорогой.

Дорожный комитет Ленинградской области
Дорожный комитет Ленинградской области

Ремонт ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора». По этому проекту уже сделана Дорога жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), подъезд к деревне Хиттолово и участок дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. На Токсовском шоссе работают сейчас. В Выборгском районе обновляют участок дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, в Гатчинском — Гатчина — Ополье.

Дорожный комитет Ленинградской области
Дорожный комитет Ленинградской области

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