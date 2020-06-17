На дороге Пески — Сосново — Подгорье в Ленинградской области начался ремонт. Он затронет участок от деревни Светлое через посёлок Коробицыно, где расположен крупный горнолыжный курорт.

Как сообщает пресс-служба областного дорожного комитета, будет обновлено 12 километров полотна. Уже выполнена геодезическая съёмка, началось фрезерование старого покрытия. Движение обещают ограничивать по минимуму.

Качество покрытия проверяет специализированная лаборатория «Ленавтодора». Образцы асфальта испытывают на ровность, влагонасыщаемость и коэффициент сцепления шин с дорогой.