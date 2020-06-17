В поселке Новоселье появится новая поликлиника

Проект новой поликлиники в городском поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти подготовлен и направлен на государственную экспертизу. Как сообщили «Фонтанке» в компании «Строительный трест», новый медицинский комплекс, рассчитанный на 600 посещений в смену, будет работать и для детей, и для взрослых.

Планируется построить четырехэтажное здание с круглосуточным травмпунктом, станцией скорой помощи на четыре бригады, стоматологическим отделением и отдельными инфекционными блоками для взрослых и детей.