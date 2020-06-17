FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +30
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 17:56
0
Печать

В поселке Новоселье появится новая поликлиника

Проект новой поликлиники в городском поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти подготовлен и направлен на государственную экспертизу. Как сообщили «Фонтанке» в компании «Строительный трест», новый медицинский комплекс, рассчитанный на 600 посещений в смену, будет работать и для детей, и для взрослых.

Планируется построить четырехэтажное здание с круглосуточным травмпунктом, станцией скорой помощи на четыре бригады, стоматологическим отделением и отдельными инфекционными блоками для взрослых и детей.

Для взрослых пациентов будут работать блок неотложной помощи, женская консультация, хирургическое, физиотерапевтическое, профилактическое, лечебно-диагностическое отделения, а также дневной стационар на восемь коек. А в детском отделении предусмотрены хирургический блок и «неотложка», педиатрическое и узкоспециализированные профильные отделения, центр здорового ребенка и дневной стационар на четыре койки.

Участок под строительство выделен рядом с жилым комплексом NEWПИТЕР компании «Строительный трест», между Красносельским шоссе и набережной реки Кикенки. Подрядчик будет определен в ходе конкурса, объявленного администрацией Ленобласти. Результаты экспертизы проекта станут известны в августе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний