В поселке Новоселье появится новая поликлиника
Проект новой поликлиники в городском поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти подготовлен и направлен на государственную экспертизу. Как сообщили «Фонтанке» в компании «Строительный трест», новый медицинский комплекс, рассчитанный на 600 посещений в смену, будет работать и для детей, и для взрослых.
Планируется построить четырехэтажное здание с круглосуточным травмпунктом, станцией скорой помощи на четыре бригады, стоматологическим отделением и отдельными инфекционными блоками для взрослых и детей.
Для взрослых пациентов будут работать блок неотложной помощи, женская консультация, хирургическое, физиотерапевтическое, профилактическое, лечебно-диагностическое отделения, а также дневной стационар на восемь коек. А в детском отделении предусмотрены хирургический блок и «неотложка», педиатрическое и узкоспециализированные профильные отделения, центр здорового ребенка и дневной стационар на четыре койки.
Участок под строительство выделен рядом с жилым комплексом NEWПИТЕР компании «Строительный трест», между Красносельским шоссе и набережной реки Кикенки. Подрядчик будет определен в ходе конкурса, объявленного администрацией Ленобласти. Результаты экспертизы проекта станут известны в августе.