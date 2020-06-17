ЕГЭ в России стартует 3 июля. Минпросвещения утвердило расписание экзаменов

Резервные дни — 24 и 25 июля. В эти даты экзамены смогут сдать выпускники, пропустившие основной период по уважительной причине.

Из-за пандемии коронавируса даты проведения ЕГЭ в российских школах сдвинули на месяц. Экзамен разрешили сдавать только тем, кто поступает в вуз.

Для проведения ЕГЭ в Петербурге подготовят 167 школ. В пунктах будет обязательным наличие дозаторов с антисептиками, бесконтактных термометров, оборудования для обеззараживания воздуха. Выпускникам разрешили приходить на экзамен без маски, для организаторов средства индивидуальной защиты будут обязательны.