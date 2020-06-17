ЕГЭ в России стартует 3 июля. Минпросвещения утвердило расписание экзаменов
Министерство просвещения утвердило даты проведения единого государственного экзамена, следует из приказа, опубликованного 17 июня.
Расписание экзаменов:
- 3 июля — география, литература, информатика;
- 6 и 7 июля — русский язык;
- 10 июля — математика;
- 13 июля — история и физика;
- 16 июля — обществознание и химия;
- 20 июля — биология и письменная часть по иностранным языкам;
- 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.
Резервные дни — 24 и 25 июля. В эти даты экзамены смогут сдать выпускники, пропустившие основной период по уважительной причине.
Из-за пандемии коронавируса даты проведения ЕГЭ в российских школах сдвинули на месяц. Экзамен разрешили сдавать только тем, кто поступает в вуз.
Для проведения ЕГЭ в Петербурге подготовят 167 школ. В пунктах будет обязательным наличие дозаторов с антисептиками, бесконтактных термометров, оборудования для обеззараживания воздуха. Выпускникам разрешили приходить на экзамен без маски, для организаторов средства индивидуальной защиты будут обязательны.