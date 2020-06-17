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17.06.2020 18:10
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ЕГЭ в России стартует 3 июля. Минпросвещения утвердило расписание экзаменов

Министерство просвещения утвердило даты проведения единого государственного экзамена, следует из приказа, опубликованного 17 июня.

Расписание экзаменов:

  • 3 июля — география, литература, информатика;
  • 6 и 7 июля — русский язык;
  • 10 июля — математика;
  • 13 июля — история и физика;
  • 16 июля — обществознание и химия;
  • 20 июля — биология и письменная часть по иностранным языкам;
  • 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.

Резервные дни — 24 и 25 июля. В эти даты экзамены смогут сдать выпускники, пропустившие основной период по уважительной причине.

Из-за пандемии коронавируса даты проведения ЕГЭ в российских школах сдвинули на месяц. Экзамен разрешили сдавать только тем, кто поступает в вуз.

Для проведения ЕГЭ в Петербурге подготовят 167 школ. В пунктах будет обязательным наличие дозаторов с антисептиками, бесконтактных термометров, оборудования для обеззараживания воздуха. Выпускникам разрешили приходить на экзамен без маски, для организаторов средства индивидуальной защиты будут обязательны.

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