Из воды в Петербурге извлекают не только живых и мёртвых людей. В Приморском районе 17 июня «поплыл» автомобиль. Он стал жертвой слабых грунтов, для борьбы с которыми и прибыл на берег.

На стройке съезда ЗСД на Шуваловский проспект грузовик «перегрелся и плавает», рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».