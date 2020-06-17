На стройке съезда ЗСД отправилась купаться водовозка
Из воды в Петербурге извлекают не только живых и мёртвых людей. В Приморском районе 17 июня «поплыл» автомобиль. Он стал жертвой слабых грунтов, для борьбы с которыми и прибыл на берег.
На стройке съезда ЗСД на Шуваловский проспект грузовик «перегрелся и плавает», рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Пловец» — это водовозка компании «Возрождение», которая строит съезд по заказу АО «ЗСД». Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе компании, на данном участке слабое основание, и ведутся работы по его укреплению: отсыпка щебнем, откачивание воды. Водовозка там используется для полива дороги и строительной площадки. Водитель поставил машину близко к воде, и берег под ней просел. В кабине никого не было, люди не пострадали.
Съезд на Шуваловский проспект, как ожидается, позволит улучшить транспортную ситуацию у съезда на Богатырский, где часто собираются пробки. По планам «Возрождения», работы предполагается завершить в конце 2021 года.