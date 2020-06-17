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17.06.2020 17:55
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Полицейские США поддержали раненных при перестрелке в Москве сотрудников ДПС

Полицейские США поддержали раненных при перестрелке в Москве 15 июня сотрудников ДПС, сообщает в среду посольство РФ в Вашингтоне.

«В посольство России в Вашингтоне поступило обращение американских полицейских с выражением поддержки и пожеланием выздоровления московским коллегам, пострадавшим в ходе перестрелки (15 июня на Ленинском проспекте)», — говорится в сообщении.

Также диппредставительство опубликовало само обращение полицейских, в котором они пожелали здоровья пострадавшему полицейскому.

15 июня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту дорожные полицейские остановили такси за нарушение правил дорожного движения. В это время прохожий начал стрелять в сотрудников ДПС, предположительно из травматического оружия. Двое полицейских были ранены. По словам очевидцев, стрельба велась почти в упор. Мужчина, который 15 июня открыл огонь по сотрудникам ГИБДД в Москве, приехал из Ингушетии, он получил три пули и находится в больнице. В его доме нашли экстремистскую литературу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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Комментарии (6)

кто-то страшный
К слову, среднему копу в США пенсионные выплаты составляют порядка 1-1,5М$. Потому и к риску они готовы, и выучка, и честность - в личных интересах. А у наших сейчас как с этим?
Garret
Кому жалко наших "доблестных, честных" полицаев, ставьте лайк! Ах да, тут лайк не поставить..)
dddmmm
in Russia, может быть?
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