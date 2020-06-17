Полицейские США поддержали раненных при перестрелке в Москве сотрудников ДПС

Полицейские США поддержали раненных при перестрелке в Москве 15 июня сотрудников ДПС, сообщает в среду посольство РФ в Вашингтоне.

«В посольство России в Вашингтоне поступило обращение американских полицейских с выражением поддержки и пожеланием выздоровления московским коллегам, пострадавшим в ходе перестрелки (15 июня на Ленинском проспекте)», — говорится в сообщении.



Также диппредставительство опубликовало само обращение полицейских, в котором они пожелали здоровья пострадавшему полицейскому.

