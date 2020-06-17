Маленького петербуржца в бессознательном состоянии достали из воды в Красногвардейском районе. Его родителей разыскивают.



Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, пятилетнего мальчика вытащили из пруда в Полюстровском парке. Он находился без сознания. На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Пострадавшего отправили в городскую детскую больницу имени Раухфуса.

По предварительной информации, родителей рядом с ребенком не было. В настоящий момент их разыскивают.