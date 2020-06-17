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17.06.2020 17:40
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В Полюстровском парке из пруда вытащили пятилетнего. Родителей рядом не было

Маленького петербуржца в бессознательном состоянии достали из воды в Красногвардейском районе. Его родителей разыскивают.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, пятилетнего мальчика вытащили из пруда в Полюстровском парке. Он находился без сознания. На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Пострадавшего отправили в городскую детскую больницу имени Раухфуса.

По предварительной информации, родителей рядом с ребенком не было. В настоящий момент их разыскивают.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

О случившемся в группе «ДТП и ЧП» в «ВКонтакте» также написали очевидцы. По их словам, мальчик купался в водоеме вместе с детьми, но начал тонуть.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

krasnonosov
Материнский капитал получен. Осталось придумать, куда девать детей.
Avs7153
Папа, а голые женщины существуют? Нет, сынок, это фантастика!
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