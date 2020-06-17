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17.06.2020 17:26
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За пьяную драку на платформе «Василеостровской» болельщик ЦСКА получил условный срок

Драка между болельщиками «Зенита» и футбольного клуба ЦСКА на платформе станции метро «Василеостровская» в мае прошлого года закончилась для Кирилла Пинчука условным сроком и штрафом в 200 тысяч рублей. Остальные его соратники скрылись и до сих пор не найдены.

О приговоре за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство 17 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. 12 мая прошлого года на платформе «Василеостровской» Пинчук и пятеро его знакомых из фанатского движения ЦСКА напали на четверых болельщиков «Зенита». Один из поклонников петербургской команды получил удар в глаз, контузия и разрыв роговицы оказались неизгладимыми. Трое других, в том числе девушка, отделались синяками и ссадинами. После драки установить удалось лишь одного зачинщика побоища, остальные пятеро сбежали и остались безнаказанными.

Накануне в тот же день фанатские драки между болельщиками двух команд происходили по всему городу. Бились у Казанского собора и на улице Савушкина. Матч тогда «Зенит» выиграл со счетом 3:1, и в конце игры футболисты получили чемпионский кубок.

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Комментарии (2)

alex-un
Мало дали. За причинение тяжкого вреда здоровью всего лишь условный срок и 200 тыс. руб.
260759271
Да!!
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