За пьяную драку на платформе «Василеостровской» болельщик ЦСКА получил условный срок

Драка между болельщиками «Зенита» и футбольного клуба ЦСКА на платформе станции метро «Василеостровская» в мае прошлого года закончилась для Кирилла Пинчука условным сроком и штрафом в 200 тысяч рублей. Остальные его соратники скрылись и до сих пор не найдены.



О приговоре за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство 17 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. 12 мая прошлого года на платформе «Василеостровской» Пинчук и пятеро его знакомых из фанатского движения ЦСКА напали на четверых болельщиков «Зенита». Один из поклонников петербургской команды получил удар в глаз, контузия и разрыв роговицы оказались неизгладимыми. Трое других, в том числе девушка, отделались синяками и ссадинами. После драки установить удалось лишь одного зачинщика побоища, остальные пятеро сбежали и остались безнаказанными.