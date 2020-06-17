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17.06.2020 23:51
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Варежки на деревьях замечены в Петербурге. В них — яйца в пуху

Орнитологи и простые любители животных нашли в Санкт-Петербурге несколько ремезов — редких птиц, занесённых в Красные книги города и области. У них не только странные одноразовые дома, но и экстравагантные семейные отношения. Они убеждённые родители-одиночки.

Фото: Татьяна Ливеровская / vk.com
Фото: Татьяна Ливеровская / vk.com
Фото: Татьяна Ливеровская / vk.com
Фото: Татьяна Ливеровская / vk.com

Семейство ремезов, живущих в районе проспекта Ветеранов, наблюдает зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». Семья эта — отец-одиночка с птенцами. У ремезов родители всегда воспитывают детей в одиночку, рассказал Глазков 17 июня «Фонтанке».

Ремезы — мелкие птички, вдвое меньше воробья, с чёрной маской вокруг глаз. Они любят гнездиться около водоёмов, на свисающих ветках березы или ивы. Гнездо строит самец за неделю, формой и размерами оно напоминает аккуратную рукавичку с недовязанным большим пальцем, выросшую на ветке. Строительный материал — волокна тростника, травинки, листья, животный и растительный пух. Если положить недалеко от строящегося гнезда кусочек ваты, ремез и его пустит в дело. Хищнику к такому гнезду подобраться очень сложно. Оно выдерживает сильные ветра, раскачиваясь на ветке, словно колыбель, а чтобы яйца не разбились друг об друга, родитель каждое из них оборачивает мягким пухом. Правда, гнездо это хоть и крепкое, висит всю зиму, но одноразовое — на следующий год ремез строит новое.

Когда «варежка» готова, самцы начинают петь призывную песню — мелодичную и немного печальную. Если бы они были людьми, то точно бы опечалились. Пара встречается совсем ненадолго, чтобы отложить яйца, а затем расстаётся. Один из них — или самец, или самка — остаётся насиживать кладку и выкармливать птенцов. А другой ищет новую пару.

Родитель кормит птенцов в гнезде около двух недель, потом они учатся летать и навсегда покидают «домик-варежку». Ещё пару недель родитель будет подкармливать их вне гнезда.

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Комментарии (2)

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hal9000
А я раз наблюдал соловья..так он наяривал суток трое вообще без остановки..а рядом летали три бабы..пардон соловьихи..какие то странные у них взаимоотношения..но пел хорошо..правда я так и не понял..толи он выбирал из троих..толи это все три его толи все три его тупо дразнили..и он так надрывался..
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