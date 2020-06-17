Орнитологи и простые любители животных нашли в Санкт-Петербурге несколько ремезов — редких птиц, занесённых в Красные книги города и области. У них не только странные одноразовые дома, но и экстравагантные семейные отношения. Они убеждённые родители-одиночки.

Ремезы — мелкие птички, вдвое меньше воробья, с чёрной маской вокруг глаз. Они любят гнездиться около водоёмов, на свисающих ветках березы или ивы. Гнездо строит самец за неделю, формой и размерами оно напоминает аккуратную рукавичку с недовязанным большим пальцем, выросшую на ветке. Строительный материал — волокна тростника, травинки, листья, животный и растительный пух. Если положить недалеко от строящегося гнезда кусочек ваты, ремез и его пустит в дело. Хищнику к такому гнезду подобраться очень сложно. Оно выдерживает сильные ветра, раскачиваясь на ветке, словно колыбель, а чтобы яйца не разбились друг об друга, родитель каждое из них оборачивает мягким пухом. Правда, гнездо это хоть и крепкое, висит всю зиму, но одноразовое — на следующий год ремез строит новое.



Когда «варежка» готова, самцы начинают петь призывную песню — мелодичную и немного печальную. Если бы они были людьми, то точно бы опечалились. Пара встречается совсем ненадолго, чтобы отложить яйца, а затем расстаётся. Один из них — или самец, или самка — остаётся насиживать кладку и выкармливать птенцов. А другой ищет новую пару.

