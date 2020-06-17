Здания судов в Петербурге пустеют по воле анонима днём 17 июня. На выход пошли Ленинский, Петродворцовый, Василеостровский райсуды.



На сей раз кибертеррорист назвался Юрой Гагариным и, как сообщает объединённая пресс-служба судов, объявил также о заминировании нескольких десятков больниц, среди которых есть те, что принимаю «ковидных» пациентов.



Анонимные минёры привычны судам с осени прошлого года. Прекратить эвакуационный террор обещали только после того, как Константин Малофеев вернёт будто бы украденные с биржи WEX 120 биткоинов. За несколько месяцев вычислить авторов так и не удалось, ежедневные прогулки судов прекратила пандемия коронавируса — без эвакуаций система правосудия потеряла привлекательность для хулиганов, однако с возобновлением работы слуг Фемиды возобновились и угрозы.

