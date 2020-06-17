FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +30
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 17:15
0
Печать

«Поехали». Юра Гагарин эвакуирует суды и пытается отвлечь от работы врачей коронавирусных стационаров

Здания судов в Петербурге пустеют по воле анонима днём 17 июня. На выход пошли Ленинский, Петродворцовый, Василеостровский райсуды.

На сей раз кибертеррорист назвался Юрой Гагариным и, как сообщает объединённая пресс-служба судов, объявил также о заминировании нескольких десятков больниц, среди которых есть те, что принимаю «ковидных» пациентов.

Анонимные минёры привычны судам с осени прошлого года. Прекратить эвакуационный террор обещали только после того, как Константин Малофеев вернёт будто бы украденные с биржи WEX 120 биткоинов. За несколько месяцев вычислить авторов так и не удалось, ежедневные прогулки судов прекратила пандемия коронавируса — без эвакуаций система правосудия потеряла привлекательность для хулиганов, однако с возобновлением работы слуг Фемиды возобновились и угрозы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний