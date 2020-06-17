Президент Казахстана недоволен тем, как соблюдают карантин сограждане. И сулит им новые «меры стабилизации»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недоволен тем, как соблюдают, а вернее, не соблюдают карантинные меры противодействия распространению COVID-19 сограждане. И сулит им новые «меры стабилизации», которые огласит правительство страны.
«Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования», — написал Токаев на своей странице в Twitter 17 июня.
Ситуация с к/вирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остаётся непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 17, 2020
В Казахстане подтверждено более 15,5 тысячи случаев коронавируса, более 9,7 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 88 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 6,1 тысячи.
Напомним, министр обороны Казахстана самоизолировался, чтобы принять участие в параде Победы в Москве 24 июня.