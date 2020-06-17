Президент Казахстана недоволен тем, как соблюдают карантин сограждане. И сулит им новые «меры стабилизации»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недоволен тем, как соблюдают, а вернее, не соблюдают карантинные меры противодействия распространению COVID-19 сограждане. И сулит им новые «меры стабилизации», которые огласит правительство страны.

«Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования», — написал Токаев на своей странице в Twitter 17 июня.