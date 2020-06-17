Один из напавших на инспекторов ГИБДД у «Горьковской» оказался помощником гранатометчика
Фигурантом уголовного дела об опасном насилии в отношении полицейских стал 22-летний военнослужащий. Накануне он катался со знакомым на «Мерседесе», но отвечать за драку остался в одиночестве.
Некоторые подробности из биографии напавших минувшей ночью на дорожных полицейских молодых людей стали известны «Фонтанке» 17 июня. Как сообщалось ранее, «Мерседес» был остановлен у «Горьковской» около трех часов ночи 16 июня, на просьбу предъявить документы водитель и пассажир ответили отказом, пустили в ход кулаки, один из мужчин успел запрыгнуть в подъехавший «Мазерати» и скрыться.
Пассажира доставили в отдел и сперва составили на него протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Оказалось, что он рядовой из военной части в Каменке. 22-летний уроженец Дагестана в настоящее время проходит службу в 138-й мотострелковой бригаде, выполняет обязанности помощника гранатометчика. По информации Следственного комитета Петербурга, теперь он фигурант уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья.
Водителя Mercedes-Benz GL500, по данным «Фонтанки», пока не нашли. VIN-номер на лобовом стекле автомобиля может быть поддельным, а автомобиль — угнанным.
Пострадавшим полицейским с ушибами рук, корпуса и лица накануне пришлось обращаться за медицинской помощью.