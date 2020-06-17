Статую маршала Карла Маннергейма на коне следует убрать из центра Хельсинки из-за «сомнительных аспектов истории». Такое предложение выдвинуло молодёжное крыло входящей в правительство Финляндии партии «Союз левых сил» на фоне многочисленных демонстраций в мире Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение»). Об этом пишет Iltalehti 17 июня.

Так же предлагается поступить и с некоторыми другими скульптурами исторических деятелей, создав для них специальный парк.

«Мы предлагаем остров Суоменлинна (шв. Свеаборг, морской форт и парк XVIII века. — Прим. ред.) как место для нового парка статуй. Настало время убрать поклонение злодеяниям и великим людям с улиц. Воспоминание о нашем прошлом не требует прославления болезненных моментов истории. В то же время остров со скульптурами знаменитостей станет культурным объектом Северных стран и оживит Хельсинки», — выразил позицию молодёжного крыла «левых» их председатель Либан Шейх.