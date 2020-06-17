FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +30
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 16:40
30
Печать

В Хельсинки предложили «выселить» Маннергейма из центра города на остров. Всё из-за Black Lives Matter

Статую маршала Карла Маннергейма на коне следует убрать из центра Хельсинки из-за «сомнительных аспектов истории». Такое предложение выдвинуло молодёжное крыло входящей в правительство Финляндии партии «Союз левых сил» на фоне многочисленных демонстраций в мире Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение»). Об этом пишет Iltalehti 17 июня.

Так же предлагается поступить и с некоторыми другими скульптурами исторических деятелей, создав для них специальный парк.

«Мы предлагаем остров Суоменлинна (шв. Свеаборг, морской форт и парк XVIII века. — Прим. ред.) как место для нового парка статуй. Настало время убрать поклонение злодеяниям и великим людям с улиц. Воспоминание о нашем прошлом не требует прославления болезненных моментов истории. В то же время остров со скульптурами знаменитостей станет культурным объектом Северных стран и оживит Хельсинки», — выразил позицию молодёжного крыла «левых» их председатель Либан Шейх.

Фото: Kimmo Brandt, City of Helsinki

Напомним, в ходе демонстраций антирасистского движения «Жизнь темнокожих имеет значение» люди сносили статуи рабовладельцев, колонизаторов и полевых командиров.

Финские «левые» подчёркивают необходимость размещения рядом со статуями пояснений, которые «рассказывают полную историю людей и событий, включая сомнительные аспекты, связанные с ними». По их мнению, неплохо подумать, нужны ли в центре города памятники, прославляющие войну и репрессии в центре городов. Конная статуя Маннергейма у музея современного искусства «Киасма» стала одним из объектов критики.

Что финны думают о Маннергейме.

Фото: Kimmo Brandt, City of Helsinki

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (30)

Djnyana
А так.. считаю, Барона, вместе с конём нужно вернуть туда, где процветал он..;)
Иван Петров
Для финнов швед Маннергейм - герой.
Для русских Маннергейм - враг, но заслуживающий уважения.
Откройте границы, и русские отзвиздюлят негров, которым хочется повалить Маннергейма.
Потом - в отличие от негров - русские уедут домой.
И не возьмут денег за работу.

(Аймо Туикайнен - скульптор, который создал этот памятник).
Camlann
Стесняюсь спросить - а Маннергейм тоже из работорговцев будет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний