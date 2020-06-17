Громкая смерть или Как шум убивает в Петербурге день за днём

В этом году мы увидели свой город с неожиданной стороны. Эпидемия заставила нас изменить привычный уклад, да и власти настойчиво призывали оставаться как можно дольше дома. И мы по-новому оценили качество своей жизни: обостренно заметили много из того, что делает жизнь в Петербурге некомфортной.

Находясь на самоизоляции, многие столкнулись с непереносимым шумом. Мало кто знает, что 20-40 процентов городских жителей чрезвычайно чувствительны к шуму, а 12 процентов жителей вообще с трудом переносят малейший шум – он превращается для них в настоящий кошмар. Это сотни тысяч горожан.

Шум традиционно измеряют в децибелах (дБ), например шум сильного дождя доходит на 50 дБ. Садящийся Боинг в паре тысяч метров над землей грохочет на 100 дБ. И это уже очень громко и опасно, если подвергнуться такому шуму в течении восьми часов, то начинается разрушение вашей слуховой системы.



Возможно я вас удивлю, но шум в 100 дБ выдает и мотоцикл. С первыми теплыми днями июня Петербург заполнился мотоциклистами. От неуемного научного любопытства я подсчитал, что в период с девяти до одиннадцати ночи, в некоторых районах Петроградской стороны мотоциклы нарушали тишину у жилых домов каждые 20-30 секунд. Важно понимать, что по статистике до 80 процентов мотоциклов оборудованы нештатными системами выхлопа, усиливающими шум. Наплыв новых горожан, привыкших с провинциальной страстью шуметь на улицах, захлестнул город. И если бы только мотоциклы, это ведь и громкая музыка из проезжающих авто, шумные компании и многое другое многократно усиливают какофонию за нашими окнами.

Чем все это чревато? Вероятность инфаркта увеличивается на 2-3 процента с каждыми 10 дБ дорожного шума. Пожилым жителям (за 65 лет) те же 10 дБ увеличивают вероятность инсульта на 27 процентов. Множество исследований показывают, что повышения шума жилой среды до 65-70 дБ приводит увеличению риска гипертонии на 10-50 процентов —возможно, ваше повышенное артериальное давление связано с шумом за окном! Например, Германии до 3% всех инфарктов миокарда связывают с уличным шумом.



Важно не только здоровье. Например, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует для успешной учебы детям находиться в среде с шумом ниже 35дБ. В нынешней городской среде Петербурга дети просто не могут нормально сосредоточиться. А кто из нас не проводил бессонную ночь нарушенную шумом из-за соседей, автомобильной сигнализации и уборочной машиной?! Та же ВОЗ рекомендует для комфортного сна уровень шума ниже 40 дБ и это при том, что за нашим окнами в буквальном смысле самолётный шум в 100 дБ, издаваемый мотоциклистами. А ведь нарушения сна (когда мы спим менее 6 часов), приводят к ожирению, к развитию диабета, к повышенному давлению. В конце концов, хронический шум выше 70 дБ увеличивает вероятность депрессии.

Важно отдавать себе отчет, что шум вызывает выброс стресс-гормонов (катехоламинонов и кортизола) и хронический стресс неизбежно приведет к необратимым изменениями в вашем организме. Так ВОЗ подсчитало, что заболевания связанные с шумом ежегодно приводят к смерти около миллиона жителей Западной Европы. Отсюда и огромный интерес к данной проблемы у европейцев, как грибы выросли многочисленные национальные программы по снижению шума. Шум продолжает калечить жизни - он каждый год приводит к развитию гипертонической болезни у 900 000 европейцев.



Шум может вызывать так называемый окислительный стресс, когда в результате окисления повреждаются повреждения клетки в разных тканях человека. Поэтому неудивительно, что как минимум три исследования в Дании показали связь дорожного шума и некоторых форм рака груди. Более того, мало кто отдает себе отчет в том, что стрессовая среда вызывает изменения в наших генах, которые через эпигенетические механизмы передаются следующим поколениям.

Если государство призывает горожан находиться дома – оно вдвойне ответственно за их здоровье и комфорт. Молчание администрации города и ГИБДД день за днем наносит вред здоровью петербуржцев всех возрастов. Шум мотоциклов – лишь одна из стравляющих бесконечного шума питерских дорог. С возвращение туристов возобновится ночные концерты музыкантов, использующих звукоусиливающую технику, провинциальная молодежь примется курить кальяны и слушать музыку усиленную до реактивных 110 дБ, а по рекам города будут носиться судёнышки, сеющие ночную музыкальной какофонию, зарабатывая на туристах и мучая горожан, под окнами нашими запыхтят туристические автобусы с расстроенными двигателями, чадящие и шумящие, откроются рестораны и бары, которые вновь доведут соседей до белого каления ночным шумом. Этот город убивает вас день ото дня! Ему требуется лечение и серьезная программа борьбы с шумом, неравнодушии жителей и внимание политиков. Несколько систематических рейдов ГБДД спасло бы тысячи жизней. Но жители похоже обречены умирать.

