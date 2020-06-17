Турция не хочет защищать Польшу и Прибалтику. Анкара блокирует натовский план по «сдерживанию России»

Власти Турции блокируют реализацию нового плана обороны для стран Восточной Европы, хотя Реджеп Тайип Эрдоган его одобрил.



«Анкара утвердила план, известный как Eagle Defender, но не позволяет военным руководителям НАТО претворить его в жизнь», — сообщает 17 июня Reuters со ссылкой французское министерство обороны.

План для «сдерживания России» был одобрен всеми странами — членами альянса еще в декабре прошлого года на юбилейном, 70-м, саммите НАТО в Лондоне. Документ устанавливает конкретное время реагирования и объем помощи в случае «нападения или обострения ситуации». Тогда Турция не высказала недовольства, однако затем потребовала признать курдские организации, с которыми Анкара борется в Сирии, террористическими. Турцию призвали проявить «солидарность с восточными союзниками».