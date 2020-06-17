«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал 17 июня сын Ефремова Никита.

Сын актера Михаила Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием своего отца в центре Москвы. Пост опубликован в Instagram.

«В отце я разочарован», — так ранее прокомментировала случившееся дочь Ефремова. Говоря о себе в мужском роде, девушка также призвала своих подписчиков в Instagram не садиться пьяными за руль.

ДТП с участием актера произошло 8 июня в Москве. Его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в развозку продуктового интернет-магазина, за рулем которой находился 57-летний водитель Сергей Захаров. К утру курьер умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии у заслуженного артиста было «опьянение сильной степени», а позже в его крови нашли и следы наркотиков. История вызвала общественный резонанс. В Кремле произошедшее назвали «чудовищным случаем».

Столичный суд отправил актера под домашний арест до 9 августа. Санкции вмененной ему уголовной статьи предусматривают от 5 до 12 лет лишения свободы.

Ефремов записал видеообращение, адресованное родным, друзьям, коллегам, поклонникам и семье погибшего, а также предложил деньги, но «не чтобы откупиться, а чтобы искупить». Родственники Сергея Захарова от материальной помощи отказались.