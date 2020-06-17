Погоней с применением табельного оружия началось утро 17 июня для сотрудников ДПС ОГИБДД по Бокситогорскому району Ленинградской области.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 7:30 наряд ДПС получил информацию, что на заправке в деревне Чудцы совершена кража топлива на 1000 рублей. Похититель передвигался на автомобиле ВАЗ-21074. В ходе отработки информации инспекторы заметили эти «Жигули» и дали водителю сигнал остановиться. Но он лишь прибавил скорость. Началась погоня.

Водитель ВАЗа неоднократно грубо нарушал ПДД: выезжал на встречную полосу, обгоняя другие машины, и создавал угрозу для других участников движения. Инспекторы по громкоговорителю предупреждали, что будут стрелять, и на 18-м километре дороги Пикалёво — Колбеки решили выполнить «обещание». Сначала вверх, потом по машине. В результате семи выстрелов были пробиты колесо и бензобак, и «семёрка» встала.