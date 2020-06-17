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17.06.2020 15:13
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Семь раз стреляли в Ленобласти по полной народа «семёрке», «наследившей» на заправке

Погоней с применением табельного оружия началось утро 17 июня для сотрудников ДПС ОГИБДД по Бокситогорскому району Ленинградской области.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 7:30 наряд ДПС получил информацию, что на заправке в деревне Чудцы совершена кража топлива на 1000 рублей. Похититель передвигался на автомобиле ВАЗ-21074. В ходе отработки информации инспекторы заметили эти «Жигули» и дали водителю сигнал остановиться. Но он лишь прибавил скорость. Началась погоня.

Водитель ВАЗа неоднократно грубо нарушал ПДД: выезжал на встречную полосу, обгоняя другие машины, и создавал угрозу для других участников движения. Инспекторы по громкоговорителю предупреждали, что будут стрелять, и на 18-м километре дороги Пикалёво — Колбеки решили выполнить «обещание». Сначала вверх, потом по машине. В результате семи выстрелов были пробиты колесо и бензобак, и «семёрка» встала.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Кроме водителя в салоне находились три пассажира: мужчины 25 и 30 лет и 25-летняя женщина. 30-летний водитель сразу показался полицейским пьяным, и действительно, он «надул» 0,7 мг/л. В отношении него составили несколько протоколов о нарушениях, в том числе за пьяное вождение, невыполнение требования об остановке и за тонировку.

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Комментарии (3)

Alkaline
колобки спешат на помощь
Nafanka
"и на 18-м километре дороги Пикалёво — Колбеки решили выполнить «обещание»"
_______________________________
Обещания ВСЕГДА надо ВЫПОЛНЯТЬ... )))
Castor Troy
Риалмазафакингангста
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