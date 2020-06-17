У петербуржцев из ПНИ появится свой дом. Для создания уюта продолжается сбор средств

У подопечных петербургской благотворительной организации «Перспективы» появится свой дом. Помощь в покупке недвижимости оказал банк ВТБ.



В начале июня «Перспективы» анонсировали сбор денег на создание постоянного дома для людей, вывезенных из психоневрологических интернатов на период пандемии. В рамках проекта «Дом навсегда» требовалась сумма в 12 млн рублей. Деньги на покупку недвижимости выделил банк ВТБ.

«Перспективам» потребуется собрать еще 3 млн 753 тысячи 110 рублей на обустройство будущего жилья и на сопровождение ребят силами сотрудников и волонтеров. Акция по сбору средств продолжается. Принять в ней участие можно, пройдя по ссылке или отправив СМС с текстом «Эвакуация» на номер 3434 и суммой пожертвования. Например, «Эвакуация 200».