FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +30
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 15:03
0
Печать

У петербуржцев из ПНИ появится свой дом. Для создания уюта продолжается сбор средств

У подопечных петербургской благотворительной организации «Перспективы» появится свой дом. Помощь в покупке недвижимости оказал банк ВТБ.

В начале июня «Перспективы» анонсировали сбор денег на создание постоянного дома для людей, вывезенных из психоневрологических интернатов на период пандемии. В рамках проекта «Дом навсегда» требовалась сумма в 12 млн рублей. Деньги на покупку недвижимости выделил банк ВТБ.

«Перспективам» потребуется собрать еще 3 млн 753 тысячи 110 рублей на обустройство будущего жилья и на сопровождение ребят силами сотрудников и волонтеров. Акция по сбору средств продолжается. Принять в ней участие можно, пройдя по ссылке или отправив СМС с текстом «Эвакуация» на номер 3434 и суммой пожертвования. Например, «Эвакуация 200».

В начале апреля в ходе проекта «Эвакуация» благотворители вывезли из петербургских интернатов 22 ребенка и 4 взрослых с тяжелой инвалидностью. Подопечных разместили в домах и квартирах сопровождаемого проживания. «Фонтанка» писала о петербурженках, которые приютили взрослых и детей из интернатов у себя дома.

В Петербурге вспышка коронавируса произошла в ПНИ № 10, где заразились почти 500 человек. Также заболевание выявили ещё в одном крупном интернате в Петергофе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний