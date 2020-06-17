Цвет настроения — сиреневый

Строительная компания «Терминал-Ресурс» производит благоустройство и озеленение территории жилых комплексов «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Деревья и кустарники выращиваются в собственном питомнике застройщика. Сортовая сирень закупается в Подмосковье у постоянного поставщика.



Королева кустарников



Этот кустарник нельзя не любить — его благоухание и невероятная красота цветения радует, вдохновляет и настраивает на романтический лад. Популярность сирени не ослабевает на протяжении столетий. Двор с цветущей сиренью приобретает праздничный нарядный вид. «Торжествующе пахнет сирень», — читаем у поэта Всеволода Рождественского. «Сладким запахом сирени напоён душистый сад», — звучит в популярной песне начала прошлого века на слова неизвестного автора.



Сирень — сравнительно молодая культура в Европе. Её родина — Персия. В Европу она попала в XVI веке, где быстро распространилась благодаря своей неприхотливости и красоте. Эти цветы с фантастическим ароматом популярны в России. Сначала сирень назвали французская синель, потому что к нам она попала из Франции. На Востоке сирень называли «лилак», от древнеиндийского «нилас» — темно-синий, поэтому — синель. Другие названия — персидская княжна, Шемахинская царица, турецкая калина, рай-дерево.

