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Цвет настроения — сиреневый
В конце весны на Царскосельских холмах впервые зацвели посаженные в прошлом году саженцы сирени.
Строительная компания «Терминал-Ресурс» производит благоустройство и озеленение территории жилых комплексов «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Деревья и кустарники выращиваются в собственном питомнике застройщика. Сортовая сирень закупается в Подмосковье у постоянного поставщика.
Королева кустарников
Этот кустарник нельзя не любить — его благоухание и невероятная красота цветения радует, вдохновляет и настраивает на романтический лад. Популярность сирени не ослабевает на протяжении столетий. Двор с цветущей сиренью приобретает праздничный нарядный вид. «Торжествующе пахнет сирень», — читаем у поэта Всеволода Рождественского. «Сладким запахом сирени напоён душистый сад», — звучит в популярной песне начала прошлого века на слова неизвестного автора.
Сирень — сравнительно молодая культура в Европе. Её родина — Персия. В Европу она попала в XVI веке, где быстро распространилась благодаря своей неприхотливости и красоте. Эти цветы с фантастическим ароматом популярны в России. Сначала сирень назвали французская синель, потому что к нам она попала из Франции. На Востоке сирень называли «лилак», от древнеиндийского «нилас» — темно-синий, поэтому — синель. Другие названия — персидская княжна, Шемахинская царица, турецкая калина, рай-дерево.
Сирень в Царском селе
Первые упоминания о царскосельской сирени встречаются в источниках 1750-го года.
Главный садовник при дворе Елизаветы Петровны итальянец Конрад Шредер перед посадочным сезоном заказал 200 кустов сирени. Сохранился каталог 1850-го года Баболовского парка с перечнем сортов сирени. Большой поклонницей сирени была супруга последнего императора Александра Фёдоровна. Сортовая сирень регулярно привозилась из-за границы. Ветки белой сирени использовали для украшения Александровского дворца. Сейчас садовники царскосельских парков высаживают сирень там же, где она росла исторически: у Белой башни, на Сиреневой аллее, на острове в Екатерининском парке.
Сиреневый променад в «Образцовых кварталах»
Сирень известна своей выносливостью и долгой жизнью — многие кусты живут более 100 лет. Запах сирени становится интенсивнее на солнце и в теплую погоду. Во дворе каждого «Образцового квартала» высажены эти роскошные кустарники, у которых сейчас период цветения.
— На территории Царскосельских холмов высажено несколько сотен саженцев сортовой сирени, — говорит ведущий специалист по озеленению и ландшафтному дизайну компании «Терминал-Ресурс», доктор сельскохозяйственных наук Галина Копыл. — Это привитые сорта, адаптированные к нашему климату. Среди них — «Красавица Москвы».
Сорт был выведен селекционером Леонидом Колесниковым. «Красавица Москвы» получилась из из французского сорта «Красавица Ненси», опылённого пыльцой ранее выведенной сирени «Мичурин». Сорт появился к 800-летию российской столицы и стал её символом. Редкий по красоте белоснежный с розовыми бутонами и жемчужно-белыми цветками шедевр получил всемирное признание.
При озеленении «Образцовых кварталов» агрономы застройщика выбирают сорта, которые вырастают до двух метров в высоту. Дворы украшают цветы розового, фиолетового, синего и белого оттенков.
Ежегодно в дни цветения сирени в музее-заповеднике «Павловск» проводился праздник «Сиреневый променад». 2020-й год стал исключением. На Царскосельских холмах можно будет наслаждаться прекрасными цветами и ароматами ещё весь июнь.
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