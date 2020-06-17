На Лахтинском «Поло» ударил маршрутку и разбил «морду» о дерево, гастарбайтер не виноват
Ещё одно серьёзное ДТП на въездной магистрали по пути в Санкт-Петербург: в Ольгино в результате аварии пострадал один человек.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 17 июня около 9:40 на Лахтинском проспекте, 104 (Приморский район), 33-летний мужчина на «Фольксвагене Поло» ударил попутный автобус ПАЗ и врезался в дерево. В автобусе никто не пострадал. В легковой машине пассажир получил тяжёлые травмы.
На кадрах «Дорожного инспектора» видно, что автобус, в отличие от легковушки, почти не повреждён. Он следовал по маршруту К-400, обслуживаемому компанией «Третий парк», за рулём был 50-летний гражданин азиатской страны.
«Похоже, тот, который в столбе, перестроился в правый ряд и уходил от столкновения с остановившейся маршруткой либо резко тормозил и занесло в столб. Пробка небольшая, все движутся», — рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
О двух других серьёзных ДТП на Токсовском и Киевском шоссе (оба — лобовые столкновения) «Фонтанка» уже рассказывала. В первом, по словам очевидцев, пострадали два человека, а во втором погиб водитель «Ленд Крузера», переднюю часть машины размололо практически в фарш.