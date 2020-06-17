Ещё одно серьёзное ДТП на въездной магистрали по пути в Санкт-Петербург: в Ольгино в результате аварии пострадал один человек.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 17 июня около 9:40 на Лахтинском проспекте, 104 (Приморский район), 33-летний мужчина на «Фольксвагене Поло» ударил попутный автобус ПАЗ и врезался в дерево. В автобусе никто не пострадал. В легковой машине пассажир получил тяжёлые травмы.