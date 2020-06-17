«Шмяк, и на асфальт». Неизвестный убил кота, швырнув его под окна дома на Доблести

«Мы с подругой стояли на балконе третьего этажа, на часах было примерно час ночи. Вдруг услышали звук, как-будто кто-то кинул кота. Такой: шмяк, и на асфальт», — привел обстоятельства случившегося очевидец Андрей.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, минувшей ночью в полицию обратился житель улицы Доблести. Он заявил, что, возможно, стал свидетелем жестокого обращения с животным.

Посмотрев вниз, он увидел, как под балконом лежит и еле дышит кот. Приняв попытку подняться на лапы и пройтись, он закачался и замертво упал.

По словам свидетеля происшествия, погибшее животное именно швырнули — либо с первого, либо со второго этажа.

«Если бы он упал, то упал бы не на асфальт под балконом, а дальше, на траву. Тут было видно, что его именно намеренно бросили», — добавил очевидец.

После увиденного он набрал на телефоне номер экстренных служб. Обстоятельства гибели кота устанавливают сотрудники полиции.