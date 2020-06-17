Петербургское УФАС может заставить X5 Retail Group закрыть часть магазинов. Компания превысила предельно допустимую долю рынка

Законодательно разрешенный порог составляет 25%. В 2018 году доля ретейлера на рынке составила 27,03%. В 2019-м — 27,37%. В январе — апреле 2020-го — 31,75%. «УФАС подготовило ряд запросов ретейлеру. Исходя из полученных ответов будет сделан вывод о расширении сети за счет открытия новых магазинов и аренды новых площадей или, что тоже возможно, за счет увеличения притока покупателей», — отметили в ведомстве.

Одной из причин естественного прироста доли рынка мог стать уход с рынка ретейлера «Интерторг»: «Допустим, если раньше вы ежедневно совершали покупки в «Семье», то сейчас, с ее закрытием, вы стали посещать «Пятерочку», — пояснил руководитель петербургского УФАС России Вадим Владимиров. Но если окажется, что компания заключала сделки об открытии новых точек после того, как ей стало известно о превышении порога доминирования, УФАС может обратиться в суд с исками о признании этих договоров ничтожными.

«Фонтанка» обратилась с запросом в X5 Retail Group и готова опубликовать комментарий после получения. Ранее ретейлер объявил о закрытии части гипермаркетов «Карусель» в Петербурге.