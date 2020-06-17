Петербургское УФАС может заставить X5 Retail Group закрыть часть магазинов. Компания превысила предельно допустимую долю рынка
Петербургское УФАС намерено обратить «пристальное внимание» на деятельность X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»). Как сообщала 17 июня пресс-служба ведомства, доля ретейлера на рынке Северной столицы продолжает расти, хотя компании запрещено открывать новые торговые точки.
Законодательно разрешенный порог составляет 25%. В 2018 году доля ретейлера на рынке составила 27,03%. В 2019-м — 27,37%. В январе — апреле 2020-го — 31,75%. «УФАС подготовило ряд запросов ретейлеру. Исходя из полученных ответов будет сделан вывод о расширении сети за счет открытия новых магазинов и аренды новых площадей или, что тоже возможно, за счет увеличения притока покупателей», — отметили в ведомстве.
Одной из причин естественного прироста доли рынка мог стать уход с рынка ретейлера «Интерторг»: «Допустим, если раньше вы ежедневно совершали покупки в «Семье», то сейчас, с ее закрытием, вы стали посещать «Пятерочку», — пояснил руководитель петербургского УФАС России Вадим Владимиров. Но если окажется, что компания заключала сделки об открытии новых точек после того, как ей стало известно о превышении порога доминирования, УФАС может обратиться в суд с исками о признании этих договоров ничтожными.
«Фонтанка» обратилась с запросом в X5 Retail Group и готова опубликовать комментарий после получения. Ранее ретейлер объявил о закрытии части гипермаркетов «Карусель» в Петербурге.