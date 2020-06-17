В Петербурге ужесточают сбор подписей для кандидатов в губернаторы и депутаты
Депутаты Заксобрания Петербурга 17 июня в первом чтении поддержали снижение вдвое процента брака подписей избирателей для выдвижения кандидата на региональных выборах. Трансляция мероприятия ведется на сайте ЗакСа.
Инициативу с голоса внес глава комитета по законодательству Денис Четырбок. Она приводит городское законодательство в соответствие с федеральным и меняет законы о выборах губернатора Петербурга, депутатов Заксобрания и муниципальных депутатов.
Так, максимально допустимое количество бракованных подписей избирателей, которые необходимо собрать кандидату для выдвижения, снижается с 10% до 5%. Кроме того, если ранее избирателю необходимо было поставить своей рукой только подпись и дату, то теперь он должен внести все данные о себе самостоятельно.
От сбора подписей, напомним, освобождены кандидаты от партий, которые набрали не менее 3% на прошедших выборах в Госдуму, а также парламентские партии.
Депутат Михаил Амосов обратил внимание на различие в формулировках. Для губернаторских и муниципальных выборов все данные — ФИО, год рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта — избиратель ставит самостоятельно, а на выборах депутатов регионального парламента собственноручно избиратель должен поставить только подпись и дату.
Глава фракции КПРФ Ольга Ходунова спросила, чем вызвана скоропалительность внесения законопроекта. Четырбок объяснил это тем, что до начала каникул в Мариинском дворце осталось не так много заседаний. Она также отметила, что создаются искусственные политические преимущества для политических партий, которые и так имеют большинство.
Лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский выразил опасение, что «все гадости» могут появиться во время второго чтения законопроекта, которое уже не предусматривает обсуждение.
Его коллега по парламенту Алексей Ковалев отметил, что на момент принятия изменений в Госдуме были разные мнения: «Почти вся оппозиция выступила против большинства перемен, которые нам сулит этот документ». В ближайшее время будет внесен проект законодательной инициативы о возвращении к прежним нормам, в частности допустимого брака о сборе подписей, добавил депутат, пояснив, что и 10% были тем порогом, который позволял «отметать» кандидатов.
На федеральном уровне Госдума приняла поправки, ужесточающие процесс сбора подписей, в мае 2020 года. В этом же месяце их одобрил Совет Федерации, несмотря на то что лидер Партии Роста Борис Титов обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой не снижать процент недостоверных подписей, заявив, что это приведет «к закату демократических выборов».