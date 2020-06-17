В Петербурге ужесточают сбор подписей для кандидатов в губернаторы и депутаты

Депутаты Заксобрания Петербурга 17 июня в первом чтении поддержали снижение вдвое процента брака подписей избирателей для выдвижения кандидата на региональных выборах. Трансляция мероприятия ведется на сайте ЗакСа. Инициативу с голоса внес глава комитета по законодательству Денис Четырбок. Она приводит городское законодательство в соответствие с федеральным и меняет законы о выборах губернатора Петербурга, депутатов Заксобрания и муниципальных депутатов. Так, максимально допустимое количество бракованных подписей избирателей, которые необходимо собрать кандидату для выдвижения, снижается с 10% до 5%. Кроме того, если ранее избирателю необходимо было поставить своей рукой только подпись и дату, то теперь он должен внести все данные о себе самостоятельно.

От сбора подписей, напомним, освобождены кандидаты от партий, которые набрали не менее 3% на прошедших выборах в Госдуму, а также парламентские партии. Депутат Михаил Амосов обратил внимание на различие в формулировках. Для губернаторских и муниципальных выборов все данные — ФИО, год рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта — избиратель ставит самостоятельно, а на выборах депутатов регионального парламента собственноручно избиратель должен поставить только подпись и дату. Глава фракции КПРФ Ольга Ходунова спросила, чем вызвана скоропалительность внесения законопроекта. Четырбок объяснил это тем, что до начала каникул в Мариинском дворце осталось не так много заседаний. Она также отметила, что создаются искусственные политические преимущества для политических партий, которые и так имеют большинство. Лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский выразил опасение, что «все гадости» могут появиться во время второго чтения законопроекта, которое уже не предусматривает обсуждение.