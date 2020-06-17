Ростуризм: Выезд россиян за рубеж ограничивать не будут, но даты открытия границ пока нет
Глава Федерального агентства по туризму прокомментировала возможное открытие границ России.
«Ни мы, ни руководство страны не собираемся искусственно ограничивать выезд наших граждан за рубеж. <...>То ограничение, которое сейчас действует, — рекомендация по невыезду за рубеж — продиктована на данный момент исключительно заботой о людях», — цитирует 17 июня интервью Зарины Догузовой для РБК сайт «Стопкоронавирус.рф».
При этом она не назвала точную дату, когда россиянам разрешат совершать международные поездки.
Догузова также отметила, что вызванные коронавирусом потери российский турбизнес наверстает не ранее конца следующего года. По оценкам главы ведомства, в 2020-м турбизнес потерял 1,5 триллиона рублей.
В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал открытие границ для выезда за рубеж. Министерство транспорта РФ пока не стало называть точную дату возобновления авиасообщения с другими странами. В Ассоциации туроператоров полагают, что границы откроются в августе.
В конце марта Россия ограничила движение через границу для борьбы с коронавирусом.