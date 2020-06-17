Ростуризм: Выезд россиян за рубеж ограничивать не будут, но даты открытия границ пока нет

Глава Федерального агентства по туризму прокомментировала возможное открытие границ России.

«Ни мы, ни руководство страны не собираемся искусственно ограничивать выезд наших граждан за рубеж. <...>То ограничение, которое сейчас действует, — рекомендация по невыезду за рубеж — продиктована на данный момент исключительно заботой о людях», — цитирует 17 июня интервью Зарины Догузовой для РБК сайт «Стопкоронавирус.рф».

При этом она не назвала точную дату, когда россиянам разрешат совершать международные поездки.