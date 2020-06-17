«Лобовые» ДТП под Петербургом: «Ленд Крузер» не узнать, его обломки раскидало по дороге, водитель погиб
Два лобовых столкновения произошло 17 июня на дорогах, ведущих к Петербургу. На Киевском шоссе — смертельное.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 17 июня около 10:25 на 97-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков, у населённого пункта Большая Ящера (Лужский район), столкнулись три транспортных средства: «Тойота Ленд Крузер» под управлением мужчины 1954 года рождения; грузовик «Скания» с полуприцепом и «Форд Фокус». Водитель «Ленд Крузера» погиб, водитель «Форда» госпитализирован с травмами средней степени тяжести.
«"Крузак" влетел на обочине в фуру, судя по обломкам, а потом в "Фокус"», — предполагают подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На дороге Санкт-Петербург — Матокса в Новом Токсово лоб в лоб встретились «Фольксваген Поло» и «Тойота Камри». «Видел, мужика грузили в скорую с гипсом на ноге и следами крови на лице, и женщина лежала на носилках, тоже ногу осматривали», — рассказывает Илья в «ДТП и ЧП».