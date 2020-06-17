FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +30
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 12:55
2
Печать

«Лобовые» ДТП под Петербургом: «Ленд Крузер» не узнать, его обломки раскидало по дороге, водитель погиб

Два лобовых столкновения произошло 17 июня на дорогах, ведущих к Петербургу. На Киевском шоссе — смертельное.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 17 июня около 10:25 на 97-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков, у населённого пункта Большая Ящера (Лужский район), столкнулись три транспортных средства: «Тойота Ленд Крузер» под управлением мужчины 1954 года рождения; грузовик «Скания» с полуприцепом и «Форд Фокус». Водитель «Ленд Крузера» погиб, водитель «Форда» госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today

«"Крузак" влетел на обочине в фуру, судя по обломкам, а потом в "Фокус"», — предполагают подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На дороге Санкт-Петербург — Матокса в Новом Токсово лоб в лоб встретились «Фольксваген Поло» и «Тойота Камри». «Видел, мужика грузили в скорую с гипсом на ноге и следами крови на лице, и женщина лежала на носилках, тоже ногу осматривали», — рассказывает Илья в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

AGP
Прямая, ровная дорога, утро, дождя нет, хорошая машина, едь себе, да едь. Но нет, надо по обочине прохватить, т. к., сплошная, а там, как иногда бывает, нежданчик. Вот и получился из TLC-200 "груз 200".
Мария Булгакова
Рамный внедорожник очень опасен при лобовом или в стационарной припятсивие, которое не сдвигается при ударе. В то время как несущий кузов, оставляет 10% на выживание....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний