«Небывалая волна преступлений». Во время пандемии в Финляндии зафиксировали резкий рост числа убийств

Число убийств и покушений в Суоми резко выросло на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Исключительные обстоятельства, в которых оказалась этой весной Финляндия, вызвали небывалую волну преступлений против личности. <...> В начале 2020 года было совершено больше умышленных преступлений против жизни и здоровья, чем когда-либо за последние 10 лет», - сообщает 17 июня Yle со ссылкой на финскую полицию.

С начала года по май в Суоми зафиксировали 201 убийство, непреднамеренное убийство и покушение. Самый резкий рост количества таких преступлений был замечен в марте. Кроме того, увеличилось и число «грубых насильственных преступлений», объектами которых становились члены семьи.