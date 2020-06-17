FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +30
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 13:10
1
Печать

«Небывалая волна преступлений». Во время пандемии в Финляндии зафиксировали резкий рост числа убийств

Число убийств и покушений в Суоми резко выросло на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Исключительные обстоятельства, в которых оказалась этой весной Финляндия, вызвали небывалую волну преступлений против личности. <...> В начале 2020 года было совершено больше умышленных преступлений против жизни и здоровья, чем когда-либо за последние 10 лет», - сообщает 17 июня Yle со ссылкой на финскую полицию.

С начала года по май в Суоми зафиксировали 201 убийство, непреднамеренное убийство и покушение. Самый резкий рост количества таких преступлений был замечен в марте. Кроме того, увеличилось и число «грубых насильственных преступлений», объектами которых становились члены семьи.

В университете Хельсинки считают, что причины стоит искать в коронавирусе и вызванным им кризисом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

pitmenspb
Домашний стресс от круглосуточного общения с родственниками вылез... и это при том что большая часть финнов живет не в тесных квартирах...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний