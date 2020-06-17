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17.06.2020 13:00
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Пенсионерка решила защитить честь Путина, оскорбленного мелом. Авторов надписи ищут Центр «Э», ФСБ, прокуратура и районные чиновники

Написанное светло-зеленым мелком на асфальте оскорбление в адрес президента России стало поводом для мобилизации сил сразу нескольких государственных структур. Они ищут парочку, которая высказалась у трамвайной остановки на Кронверкском проспекте в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, с заявлением о публичном оскорблении президента в полицию 80-летняя пенсионерка из Петроградского района обратилась накануне около полудня. Надпись была нанесена на тротуаре у остановки на Кронверкском проспекте, 47, неподалеку от Сытного рынка. Авторы намекали, что действующий российский президент нечист на руку, послание они оставили мелком светло-зеленого цвета. Надпись без проблем смыли, для этого привлекли сотрудников Горэлектротранса.

Жалоба стала поводом для возбуждения административного производства и поиска виновных. В известность о правонарушении поставили Центр «Э», прокуратуру, ФСБ и чиновников из администрации Петроградского района. Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что нахулиганила пара — молодой человек и девушка, на вид около 25–30 лет. С места преступления изъяты микрочастицы мела.

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Комментарии (9)

efela
Опупеть. Как же при таких преступлениях правоохранителям за сохранностью грифонов и коней Клодта проследить? Не до того им. Надпись мелом на асфальте, оскорбляющая почти обнуленного президента - великое преступление, на борьбу с которым надо бросить все силы.
Castor Troy
Пишите больше, только в масках и перчатках! Вот веселуха будет, когда все нквдшники будут административками заниматься из-за рисунков мелом)))
Barmaley_5e4d0211d3423
Сотрудники Горэлектротранса - чистильщики. :)))
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