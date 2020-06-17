Пенсионерка решила защитить честь Путина, оскорбленного мелом. Авторов надписи ищут Центр «Э», ФСБ, прокуратура и районные чиновники
Написанное светло-зеленым мелком на асфальте оскорбление в адрес президента России стало поводом для мобилизации сил сразу нескольких государственных структур. Они ищут парочку, которая высказалась у трамвайной остановки на Кронверкском проспекте в Петербурге.
Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, с заявлением о публичном оскорблении президента в полицию 80-летняя пенсионерка из Петроградского района обратилась накануне около полудня. Надпись была нанесена на тротуаре у остановки на Кронверкском проспекте, 47, неподалеку от Сытного рынка. Авторы намекали, что действующий российский президент нечист на руку, послание они оставили мелком светло-зеленого цвета. Надпись без проблем смыли, для этого привлекли сотрудников Горэлектротранса.
Жалоба стала поводом для возбуждения административного производства и поиска виновных. В известность о правонарушении поставили Центр «Э», прокуратуру, ФСБ и чиновников из администрации Петроградского района. Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что нахулиганила пара — молодой человек и девушка, на вид около 25–30 лет. С места преступления изъяты микрочастицы мела.