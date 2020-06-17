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ГК «ПСК»: апартаменты нужны не только туристам
Сегмент апартаментов в 2020 году столкнулся с объективными ограничениями: закрытием границ и исключением турпотока по всему миру. Инвесторы опасаются, что это оставит апартаменты без гостей, а их самих — без доходов. Однако аудитория апарт-комплексов — это не только туристы. В ГК «ПСК» рассказали, кто снимает апартаменты в Петербурге.
Новые петербуржцы
Около 100 тыс. человек из числа жителей других регионов ежегодно переезжает в Петербург и ищет первое жильё. Причем переезд не обязательно навсегда. Длительные рабочие контракты, внутрикорпоративные переводы и другие причины жить в Северной столице в течение от полугода до нескольких лет. Собственная квартира в таком случае не требуется, а аренду зачастую оплачивает работодатель, которому необходимо официальное оформление отношений с собственником недвижимости. Как это и бывает в случае с апартаментами.
Новая жизнь в новом городе требует времени на адаптацию и обустройство. Аренда жилья востребована среди подавляющего большинства новых горожан, особенно — рядом с метро, со свежей меблировкой и бытовой техникой.
Деловые люди
Конференции в Zoom стали привычным делом, но это не отменило необходимость личных встреч для бизнеса. Стажировка, командировки, выставки и прочие бизнес-мероприятия — по их числу Петербург на втором месте после Москвы. Значительное число мероприятий проводится в высокий туристический сезон, поэтому спрос на локации рядом с метро и с удобными выездами в центр города высок.
Студенты
Ежегодный рост числа иногородних студентов в вузах Северной столицы является фактом. Да, большинство будет жить в общежитиях. Но всегда есть родители, снимающие для детей квартиру или апартаменты. Апартаменты выбирают потому, что есть дополнительные сервисы, как то уборка, фитнес-клуб, свои рестораны и кафе.
Гости Петербурга
Пока Петербург ждёт иностранных туристов, в город готовятся ехать туристы из других регионов. По сравнению с иностранными, у внутренних туристов бюджет в среднем ниже. Поэтому востребованы недорогие варианты размещения. По соотношению площади номера к его стоимости апартаменты становятся альтернативой, позволяющей сэкономить бюджет. Кстати бюджет экономит и самостоятельное приготовление еды, особенно в семейных поездках. В апартаментах есть кухня.
Наконец, в Петербург ненадолго приезжают и по личным делам: свадьбы, юбилеи и так далее. А также школьные и студенческие группы на экскурсии.
Как начать ваш собственный бизнес на аренде
Инвесторам ГК «ПСК» предлагает недорогие в Петербурге апартаменты. Стоимость недвижимости рядом с метро «Парнас» и отделкой начинается всего от 1,65 млн руб.
Также в START также действует единственная на рынке апартаментов ипотека, рассрочка от застройщика, а с 1 июня по 30 июня 2020 года действует скидка 2% за онлайн-покупку. Строительство апарт-комплекса будет завершено в 2021 г.
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