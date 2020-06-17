ГК «ПСК»: апартаменты нужны не только туристам

Новые петербуржцы



Около 100 тыс. человек из числа жителей других регионов ежегодно переезжает в Петербург и ищет первое жильё. Причем переезд не обязательно навсегда. Длительные рабочие контракты, внутрикорпоративные переводы и другие причины жить в Северной столице в течение от полугода до нескольких лет. Собственная квартира в таком случае не требуется, а аренду зачастую оплачивает работодатель, которому необходимо официальное оформление отношений с собственником недвижимости. Как это и бывает в случае с апартаментами.



Новая жизнь в новом городе требует времени на адаптацию и обустройство. Аренда жилья востребована среди подавляющего большинства новых горожан, особенно — рядом с метро, со свежей меблировкой и бытовой техникой.



Деловые люди



Конференции в Zoom стали привычным делом, но это не отменило необходимость личных встреч для бизнеса. Стажировка, командировки, выставки и прочие бизнес-мероприятия — по их числу Петербург на втором месте после Москвы. Значительное число мероприятий проводится в высокий туристический сезон, поэтому спрос на локации рядом с метро и с удобными выездами в центр города высок.



Студенты



Ежегодный рост числа иногородних студентов в вузах Северной столицы является фактом. Да, большинство будет жить в общежитиях. Но всегда есть родители, снимающие для детей квартиру или апартаменты. Апартаменты выбирают потому, что есть дополнительные сервисы, как то уборка, фитнес-клуб, свои рестораны и кафе.



Гости Петербурга



Пока Петербург ждёт иностранных туристов, в город готовятся ехать туристы из других регионов. По сравнению с иностранными, у внутренних туристов бюджет в среднем ниже. Поэтому востребованы недорогие варианты размещения. По соотношению площади номера к его стоимости апартаменты становятся альтернативой, позволяющей сэкономить бюджет. Кстати бюджет экономит и самостоятельное приготовление еды, особенно в семейных поездках. В апартаментах есть кухня.



Наконец, в Петербург ненадолго приезжают и по личным делам: свадьбы, юбилеи и так далее. А также школьные и студенческие группы на экскурсии.



Как начать ваш собственный бизнес на аренде



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