Проект реконструкции Русского музея может возродиться. В дело о его отмене вмешался Третий кассационный суд

«Решение отменено. Для нас это стало неожиданностью. Сейчас мы с другими истцами обсуждаем, как будем действовать дальше», — рассказала Шалина. По ее словам, заседание началось 17 июня в 10.30 и длилось около часа. Решение вынесла судья Ольга Жидкова.

Третий кассационный суд Петербурга отменил решения Городского суда и Куйбышевского районного суда, которые признали недействительным проект реконструкции Русского музея (ГРМ) за 1,1 миллиарда рублей. Об этом «Фонтанке» сообщила 17 июня одна из инициаторов разбирательства, сотрудница ГРМ Ирина Шалина.

С жалобой в Третий кассационный суд обратился ответчик по делу — Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в лице его председателя Сергея Макарова. В КГИОП «Фонтанке» обещали в ближайшее время прокомментировать свою позицию.

В КГИОП «Фонтанке» прокомментировали: «Поскольку Третий кассационный суд общей юрисдикции вернул материалы по Михайловскому дворцу на новое рассмотрение, появился шанс, что суд оценит обстоятельства, которые не были должным образом оценены при предыдущих рассмотрениях».

Напомним, проект реконструкции Русского музея бурно обсуждался с 2016 года и получил немало замечаний от градозащитного сообщества. Согласно документу, в Михайловском дворце собираются приспособить для современного использования внутренний Сервизный двор, в частности создать в нём лекционный зал и лифт для маломобильных граждан. Для работ планировалось привлечь финансирование от Всемирного банка.

Проект оспорили журналист Михаил Золотоносов и сотрудники Русского музея Надежда Пивоварова и Ирина Шалина. Они полагают, что работы могут нарушить целостность, уникальность и подлинность объекта культурного наследия, и, например, ссылаются на то, что часть исторических помещений могут превратить в туалеты. В 2019 году Куйбышевский районный суд признал незаконным распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны Русского музея, а также согласовательный штамп комитета на проектной документации по реконструкции Михайловского дворца. Слушание было ярким — одно из заседаний прошло в парадных залах Русского музея. Позже с позицией Куйбышевского райсуда согласился Городской суд.