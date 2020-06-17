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17.06.2020 12:35
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Китаю не удалось спихнуть вину за новую вспышку коронавируса на норвежского лосося

Министр рыболовства и морепродуктов Норвегии опроверг информацию, что причиной новой вспышки COVID-19 на продуктовом рынке в Пекине стала рыба из Европы.

«Нет никаких доказательств того, что рыба может быть заражена», — цитирует 17 июня заявление Одда Эмиля Ингебригтсена Reuters.

По его словам, чиновники Китая и Норвегии провели встречу, на которой обсудили то, что источником COVID-19 может быть лосось.

Накануне норвежская сторона пообещала предоставить Пекину все данные о производстве рыбы после того, как издание Beijing Daily рассказало http://cn.chinadaily.com.cn/, что коронавирус нашли в лососе на крупнейшем рынке китайской столицы.

В 2019-м Норвегия экспортировала в Китай 23,5 тысячи тонн лосося почти на 147 миллионов евро.

Из-за новой вспышки COVID-19 в Пекине были введены «экстраординарные меры», а соседние регионы также ушли в самоизоляцию. Кроме того, международные аэропорты столицы КНР Шоуду и Дасин отменили более 900 рейсов.

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Комментарии (3)

Елена Владимирова
Опять каких-нибудь заразных мышей сожрали.
Mozg
То, что зовётся "новой вспышкой в Китае" представляет собой 30 заразившихся в день в Пекине.
Тридцать, Карл!
ЗАРАЗИВШИХСЯ!
На 15ти миллионный город!

Школы и дет сады временно закрыли. Всё остальное работает.
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