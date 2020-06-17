Китаю не удалось спихнуть вину за новую вспышку коронавируса на норвежского лосося

Министр рыболовства и морепродуктов Норвегии опроверг информацию, что причиной новой вспышки COVID-19 на продуктовом рынке в Пекине стала рыба из Европы.

«Нет никаких доказательств того, что рыба может быть заражена», — цитирует 17 июня заявление Одда Эмиля Ингебригтсена Reuters.

По его словам, чиновники Китая и Норвегии провели встречу, на которой обсудили то, что источником COVID-19 может быть лосось.

Накануне норвежская сторона пообещала предоставить Пекину все данные о производстве рыбы после того, как издание Beijing Daily рассказало http://cn.chinadaily.com.cn/, что коронавирус нашли в лососе на крупнейшем рынке китайской столицы.