Китаю не удалось спихнуть вину за новую вспышку коронавируса на норвежского лосося
Министр рыболовства и морепродуктов Норвегии опроверг информацию, что причиной новой вспышки COVID-19 на продуктовом рынке в Пекине стала рыба из Европы.
«Нет никаких доказательств того, что рыба может быть заражена», — цитирует 17 июня заявление Одда Эмиля Ингебригтсена Reuters.
По его словам, чиновники Китая и Норвегии провели встречу, на которой обсудили то, что источником COVID-19 может быть лосось.
Накануне норвежская сторона пообещала предоставить Пекину все данные о производстве рыбы после того, как издание Beijing Daily рассказало http://cn.chinadaily.com.cn/, что коронавирус нашли в лососе на крупнейшем рынке китайской столицы.
В 2019-м Норвегия экспортировала в Китай 23,5 тысячи тонн лосося почти на 147 миллионов евро.
Из-за новой вспышки COVID-19 в Пекине были введены «экстраординарные меры», а соседние регионы также ушли в самоизоляцию. Кроме того, международные аэропорты столицы КНР Шоуду и Дасин отменили более 900 рейсов.