700 тысяч за смертельную ошибку. Петербургская поликлиника заплатит родственникам погибшего пациента

Установлено, что 21 декабря 2018 года около 23.00 82-летнему пенсионеру стало плохо, он жаловался на сильную боль в верхней части живота. Герасимова вызвала скорую, сообщив диспетчеру, что у отца одышка и рвота. Медики приехали в квартиру через полчаса, осмотрели пожилого горожанина, измерили ему давление. Дочь указала на то, что у отца ранее были проблемы с сердцем. Но врачи отказались сделать кардиограмму, боль, отдающую в руку, списали на остеохондроз и рекомендовали проверить печень и желчный пузырь, а для этого госпитализировать пациента.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 17 июня, Невский районный суд удовлетворил иск Олега Пономаренко и Галины Герасимовой к поликлинике № 46.

Городская поликлиника № 46 в Петербурге выплатит сыну и дочери компенсацию морального вреда за смерть отца. К летальному исходу привела неверная постановка диагноза.

«Учитывая диагноз, сделанный работниками скорой помощи, Герасимова отказалась от госпитализации. Сотрудники скорой помощи сделали А. укол, который должен был снять болевой синдром. Сообщили, что днем придет дежурный врач из поликлиники, и уехали. Утром А. вновь стал жаловаться на боли. В 13 часов 00 минут пришла терапевт поликлиники, осмотрела отца истцов, сразу заподозрила проблемы с сердцем и вызвала скорую помощь», — рассказали в пресс-службе судов.

В квартиру приехала уже другая бригада скорой, кардиограмма показала обширный инфаркт. Пенсионера экстренно госпитализировали в реанимацию, где он скончался.

Суд взыскал с поликлиники № 46 в пользу сына Олега Пономаренко компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, в пользу дочери Галины Герасимовой компенсацию в 400 000 рублей. Также учреждение оплатит судебную госпошлину в 2 774 рубля и расходы на ритуальные услуги в 80 тысяч рублей.