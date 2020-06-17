Суд отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву из-за неявки игроков

Заседание Мосгорсуда по пересмотру приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву было отложено. Как сообщает РИА Новости в среду, 17 июня, футболисты не пришли в суд.
Согласно официальным письмам из футбольных клубов «Сочи» и «Ростов», за которые играют футболисты, до конца сезона они не смогут покинуть расположение команд, так как являются ключевыми на своих позициях. Кроме того, в случае поездки в Москву существует риск заразиться коронавирусом.
Двое других фигурантов дела в суд пришли. Кирилл Кокорин (брат Кокорина) и Александр Протасовицкий (друг футболистов) были в медицинских масках.
Напомним, что чемпионат Российской премьер-лиги возобновится после перерыва, связанного с эпидемией коронавируса, 19 июня.
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.
Пресненский суд Москвы 8 мая прошлого года приговорил футболистов к реальному сроку. Апелляция в Мосгорсуде приговор изменила, но на сроки не повлияла. В сентябре Кокорины и Мамаев освобождены условно-досрочно, в колонии из назначенных 1,6 и 1,5 года они провели несколько месяцев. В апреле претензии к спортсменам и их друзьям по уголовному делу выдвинула телеведущая.