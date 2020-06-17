Суд отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву из-за неявки игроков

Заседание Мосгорсуда по пересмотру приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву было отложено. Как сообщает РИА Новости в среду, 17 июня, футболисты не пришли в суд.

Согласно официальным письмам из футбольных клубов «Сочи» и «Ростов», за которые играют футболисты, до конца сезона они не смогут покинуть расположение команд, так как являются ключевыми на своих позициях. Кроме того, в случае поездки в Москву существует риск заразиться коронавирусом.

Двое других фигурантов дела в суд пришли. Кирилл Кокорин (брат Кокорина) и Александр Протасовицкий (друг футболистов) были в медицинских масках.