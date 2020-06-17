«И да — наличные могут быть законными». Глава «Службы экономической безопасности» в Петербурге задержана как обнальщица

Как стало известно «Фонтанке» 17 июня, к директору СЭБ оперативники пришли ранним утром накануне, очаровательной блондинке предъявили обнал и увезли на допрос. Параллельно были задержаны еще двое, 27-летний курьер-помощник и 41-летняя бухгалтер компании. По версии следствия, незаконной банковской деятельностью компания занималась с 2013 года, брали по 9% от суммы. Якобы СЭБ были подконтрольны 11 различных юрлиц, через которые прошли 107 млн рублей, прибыль с обнала составила около 10 млн рублей. Во время обысков в офисе компании на Митрофаньевском шоссе были изъяты 37 банковских карт, компьютеры и телефоны.

Про 38-летнюю Милину Аникину, которую следствие называет организатором схемы, известно, что она четыре раза меняла фамилию. На нее зарегистрировано только одно действующее юрлицо, та самая «СЭБ». Через систему «СПАРК» видна вся финансовая деятельность организации, которая занимается оказанием услуг в области бухгалтерского учета, проведением финансового аудита и налоговым консультированием. В 2019 году она оценивалась в 33,6 млн рублей, судя по всему, ранее никаких претензий у проверяющих органов к СЭБ не было.



Свои услуги компания активно продвигает в соцсетях, один из лозунгов — «И да — наличные могут быть законными». Сама Аникина выступает в качестве эксперта в беседах с блогерами, в одном из роликов она объяснила и происхождение названия своей компании, которое идентично одной из служб ФСБ. По ее словам, в 2008 году услугами команды аудиторов под ее началом воспользовалось «предприятие, принадлежащее одному из крупных, фактически государственных банков», с ним они проработали несколько лет. Девушка добавила, что так как тогда они пришли работать в отдел экономической безопасности, то так за собой это название и оставили. «Мы не претендуем на лавры никаких госструктур», — заверила предпринимательница.

