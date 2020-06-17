Продажи квартир в новостройках Петербурга в июне превысят майские на 25–30%

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», количество обращений покупателей находится на высоком уровне июня прошлого года. Самым востребованным инструментом для покупки жилья остается ипотека — через кредиты проходит 75% сделок на рынке в июне. Наметившаяся ранее тенденция продолжается — после старта программы льготной ипотеки доля ипотечных сделок выросла с 62% (в первом квартале) до 76% во втором.

Число заключенных сделок на первичном рынке жилья превысило объемы продаж за две недели мая 2020-го. Аналитики рынка прогнозируют в июне рост спроса по сравнению с маем на уровне 25–30%.

«Средние цены предложения продолжают планомерно идти вверх, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — За первые две недели июня они выросли примерно на 0,5%. При этом у разных застройщиков рост средних цен составил в пределах 1–5%. Это зависит от показателей мая и от того, выводил ли застройщик на рынок новые очереди по более низким, стартовым ценам квадратного метра».

Эксперты также отмечают, что, несмотря на общее сокращение предложения, новые объекты и очереди постепенно выходят в продажу. За первые две недели июня на рынок вывели 140 тыс. кв. м жилья, а за январь — май — 800 тыс. кв. м.

«Конечно, объемы пополнения рынка еще далеки от показателей 2018–2019 годов, и тем не менее новые проекты есть и рынок постепенно активизируется. Во втором полугодии мы ожидаем больший объем пополнения, но, безусловно, все будет зависеть от планов девелоперов и результатов продаж», — добавила Ольга Трошева.