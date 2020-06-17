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17.06.2020 12:02
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4 года условно за две смерти. Владельцу катера, затонувшего напротив Канонерского острова, вынесен приговор

Кировский районный суд 17 июня огласил приговор в отношении 42-летнего Владимира Николаева, чей скоростной катер затонул весной прошлого года в Финском заливе. Тогда утонул один из восьми пассажиров, ещё одна молодая женщина в результате переохлаждения скончалась в больнице.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Николаеву назначено наказание в виде 4 лет условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Гражданский иск не заявлялся. Подсудимый на заседании полностью признал свою вину.

По материалам уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 268 УК РФ, Николаев 4 апреля 2019 года купил скоростной SPEEDSTER 200, выпущенный в 2005 году. 27 апреля после ремонта он с компанией отчалил от пристани на Петровской косе. Внутри уместились 9 человек, хотя на указанной модели по правилам эксплуатации могли плыть не больше 7 взрослых людей.

Отдыхающие благополучно добрались до 5-го Северного форта, где выпили и закусили. Загрузившись в катер, они поплыли обратно, когда погода испортилась. В итоге перегруженное судно начало «зарываться» носом в волну. Николаев направил катер дальше от берега. Недалеко от Канонерского острова он снизил скорость, в результате в кормовую часть начала поступать вода, которая заглушила двигатель. Здесь перегруз сыграл решающую роль — катер пошёл ко дну. Спасатели не успели достать лишь одного из пассажиров, ещё одна девушка умерла, несмотря на реанимационные действия.

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Комментарии (8)

Oleg_I
Вряд ли перегруз в виде 9 человек на месте 7 мог дать такие катастрофические последствия. У отца лодка по паспорту берет 3 человек (250 кг), плавали и вшестером (летом, конечно, и не далеко от берега). Тут что-то еще явно.
f0ntan
Эта история не сходится с исходной, что была написана год назад. Год назад писали, что он отплывал от Крестовского острова, а авария произошла. потому что его лодка запуталась в рыболовных сетях. В этой статье он уже отплывает от Петровской косы, а авария произошла из-за высокой волны и перегруза лодки. Рыболовных сетей теперь нет вовсе.
houspi
Ефремову за одного 12 лет светит а тут за двоих всего условка.
Во истину, неисповедимы пути судебные.
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