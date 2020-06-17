4 года условно за две смерти. Владельцу катера, затонувшего напротив Канонерского острова, вынесен приговор

Кировский районный суд 17 июня огласил приговор в отношении 42-летнего Владимира Николаева, чей скоростной катер затонул весной прошлого года в Финском заливе. Тогда утонул один из восьми пассажиров, ещё одна молодая женщина в результате переохлаждения скончалась в больнице.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Николаеву назначено наказание в виде 4 лет условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Гражданский иск не заявлялся. Подсудимый на заседании полностью признал свою вину.

