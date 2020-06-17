4 года условно за две смерти. Владельцу катера, затонувшего напротив Канонерского острова, вынесен приговор
Кировский районный суд 17 июня огласил приговор в отношении 42-летнего Владимира Николаева, чей скоростной катер затонул весной прошлого года в Финском заливе. Тогда утонул один из восьми пассажиров, ещё одна молодая женщина в результате переохлаждения скончалась в больнице.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Николаеву назначено наказание в виде 4 лет условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Гражданский иск не заявлялся. Подсудимый на заседании полностью признал свою вину.
По материалам уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 268 УК РФ, Николаев 4 апреля 2019 года купил скоростной SPEEDSTER 200, выпущенный в 2005 году. 27 апреля после ремонта он с компанией отчалил от пристани на Петровской косе. Внутри уместились 9 человек, хотя на указанной модели по правилам эксплуатации могли плыть не больше 7 взрослых людей.
Отдыхающие благополучно добрались до 5-го Северного форта, где выпили и закусили. Загрузившись в катер, они поплыли обратно, когда погода испортилась. В итоге перегруженное судно начало «зарываться» носом в волну. Николаев направил катер дальше от берега. Недалеко от Канонерского острова он снизил скорость, в результате в кормовую часть начала поступать вода, которая заглушила двигатель. Здесь перегруз сыграл решающую роль — катер пошёл ко дну. Спасатели не успели достать лишь одного из пассажиров, ещё одна девушка умерла, несмотря на реанимационные действия.