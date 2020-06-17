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17.06.2020 11:35
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«Жигули» въехали в дом в Красном Селе, водитель был уже мёртв

В Санкт-Петербурге участились случаи смерти водителей за рулём по естественным причинам с последующим ДТП.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 17 июня около 7:50 в Красном Селе, на улице Свободы, 50, мужчина 1947 года рождения на ВАЗ-2105 врезался в здание. Прибыв на место, сотрудники экстренных служб обнаружили в салоне мёртвого водителя. По предварительной информации скорой помощи, смерть наступила не в результате ДТП. ГИБДД проводит проверку.

15 июня на улице Кораблестроителей, напомним, автобус врезался в ограждение. По информации «Фонтанки», водителю стало плохо за рулём, медики спасти его не смогли. 29 мая «Пассат» остановился в столб на Парнасе; предположительно у водителя остановилось сердце. 14 мая на проспекте Ветеранов «Субару» с внезапно умершим водителем въехала в троллейбус.

16 апреля на Выборгской набережной тягач с контейнером скатился в Большую Невку. Момент ДТП попал на видео. По предварительной версии, водителя подвело сердце.

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Комментарии (4)

Serg_I
У всех вышеперечисленных водителей была при этом честно пройденная медкомиссия и действующие права... Не пора ли изменить систему, когда здоровье проверяется раз в 10 лет, да и то формально?
Alex000
Прекраснейшая медицина, в которой от чего лечат, от того обычно и умирают, даёт свои плоды. А ещё прекрасные пальмовые импортозаместители, ободряющий и укрепляющий уровень стресса и т.п. Всё нормально.
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