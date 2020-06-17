Подготовка к параду Победы в Петербурге идёт полным ходом. Утром 17 июня над центром города пролетела авиационная техника. Некоторые жители Северной столицы сразу же схватились за камеры, другие испугались и начали задавать вопросы в соцсетях.



«Что случилось!!! Ранним утром истребители, сейчас толпа тяжёлых вертолётов... Почти над крышами... И опять истребители…» — написала у себя на страничке петербурженка Людмила (авторская пунктуация сохранена).

