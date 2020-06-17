Над Петербургом с шумом пролетела военная авиация. Некоторые успели испугаться
Подготовка к параду Победы в Петербурге идёт полным ходом. Утром 17 июня над центром города пролетела авиационная техника. Некоторые жители Северной столицы сразу же схватились за камеры, другие испугались и начали задавать вопросы в соцсетях.
«Что случилось!!! Ранним утром истребители, сейчас толпа тяжёлых вертолётов... Почти над крышами... И опять истребители…» — написала у себя на страничке петербурженка Людмила (авторская пунктуация сохранена).
В пролете авиации на военном параде в Санкт-Петербурге 24 июня примут участие транспортный вертолет Ми-26, вслед за которым пролетят звенья многоцелевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», а также транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
На Дворцовой площади вечером пройдет первая репетиция парада. Об ограничениях в центре читайте на «Фонтанке».