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17.06.2020 11:10
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Над Петербургом с шумом пролетела военная авиация. Некоторые успели испугаться

Подготовка к параду Победы в Петербурге идёт полным ходом. Утром 17 июня над центром города пролетела авиационная техника. Некоторые жители Северной столицы сразу же схватились за камеры, другие испугались и начали задавать вопросы в соцсетях.

«Что случилось!!! Ранним утром истребители, сейчас толпа тяжёлых вертолётов... Почти над крышами... И опять истребители…» — написала у себя на страничке петербурженка Людмила (авторская пунктуация сохранена).

В пролете авиации на военном параде в Санкт-Петербурге 24 июня примут участие транспортный вертолет Ми-26, вслед за которым пролетят звенья многоцелевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», а также транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

На Дворцовой площади вечером пройдет первая репетиция парада. Об ограничениях в центре читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

f0ntan
Ладно, пусть днем летают. Это лучше, чем ночные репетиции парада победы, которые проводятся сейчас в некоторых городах. Когда ночью едет военная техника, играют военные оркестры, маршируют и приветствуют солдаты. Бедные люди, которые там живут.
Cashmare
странно, что пугливая петербуженка людмила еще не словила инфаркт от того, что каждый день со всех уличных матюгальников начинают орать про коронавирус
261867171
Пугать наша авиация может только либералов и натовцев- врагов нашей страны
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