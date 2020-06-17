Гильотина в деле. Правительство России отменило действие 450 нормативных актов СССР и РСФСР

17 июня правительство России признало недействительными более 450 устаревших актов времен СССР и РСФСР в рамках механизма «регуляторной гильотины».Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах», — говорится в сообщении российского кабмина.

Подлежащие отмене документы были приняты с 1946 по 1991 год. Как отмечается в сообщении, среди документов, подлежащих отмене, — правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам. Помимо этого, аннулирован приказ 1995 года о порядке регистрации маломерных судов.