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17.06.2020 11:05
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Гильотина в деле. Правительство России отменило действие 450 нормативных актов СССР и РСФСР

17 июня правительство России признало недействительными более 450 устаревших актов времен СССР и РСФСР в рамках механизма «регуляторной гильотины».Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах», — говорится в сообщении российского кабмина.

Подлежащие отмене документы были приняты с 1946 по 1991 год. Как отмечается в сообщении, среди документов, подлежащих отмене, — правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам. Помимо этого, аннулирован приказ 1995 года о порядке регистрации маломерных судов.

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Комментарии (6)

atty
Плохо то, что сейчас втихую под эту марку уберут советские ГОСТы на продовольственную продукцию и будут нас травить суррогатом по российским ТУ, а также уберут ещё действовавшие нормы трудового права в пользу работника, всё короче на благо капитализма ибо как Дерипаска однажды сказал, что проблема России в том, что народ слишком мало работает.
BigWad
Кто бы ещё отменил это вражеское и предательское правительство...
Edros_Razvorov
Статью за измену советскому строю тоже убрали? А то современные политиканы, коим Советская власть зады и сопли подтирала до 35ти годков, квартиры, образования и должностя халявно раздавала за счет советского народа забывать начали, кто им дорогу в жизнь дал. Пущай с себя начнут.
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