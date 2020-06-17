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17.06.2020 11:15
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Новое ДТП после двух смертей: на Непокорённых грузовик не пропустил мотоциклиста

Очередное тяжёлое ДТП с мотоциклистом в Санкт-Петербурге: автомобиль не пропустил его, совершая разворот.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 17 июня около 7:40 на проспекте Непокорённых, 63а (Калининский район), столкнулись «ГАЗель» под управлением мужчины 1958 года рождения и мотоцикл «Ямаха» под управлением мужчины 1973 года рождения. Мотоциклист получил тяжёлые травмы.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

«Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД уточняет, что, по предварительной версии, «ГАЗель» пошла на разворот и не предоставила «Ямахе» преимущество в движении.

Вчера в Петербурге, напомним, погибли два мотоциклиста. Около 12:35 на Челябинской улице, 125, «Джип» столкнулся с 32-летним мотоциклистом, он умер на руках у медиков. Мотоцикл был без документов и госномеров, уточняет «Дорожный инспектор».

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Около 15:10 на Фонтанке, 134, мотоциклист также на «Ямахе» упал и задел пешехода. Первый скончался до прибытия скорой, второй был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. ДТП попало на видео. «Парень с девушкой гуляли по набережной. Мотоциклист своим телом налетел на них, парень успел девушку собой закрыть. У парня серьёзный перелом ноги», — рассказывал «Дорожный инспектор».

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