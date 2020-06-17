На Украине новый коронавирус официально выявили у 33 тысяч человек
На Украине за сутки число выявленных случаев заболевания COVID-19, возбудителем которого является новый коронавирус, выросло на 758 — до 33 234, говорится в сообщении Минздрава страны в Facebook.
«На 17 июня (по состоянию на 9:00) на Украине 33 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19... За сутки зафиксировано 758 новых случаев», — сообщает ведомство.
Общее число летальных случаев составило 943, за день умер 31 инфицированный вирусом. Всего за время эпидемии в стране выздоровели 14 943 человека, проведено 517 995 тестирований на коронавирус методом ПЦР.