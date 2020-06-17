FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +30
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 10:49
1
Печать

На Украине новый коронавирус официально выявили у 33 тысяч человек

На Украине за сутки число выявленных случаев заболевания COVID-19, возбудителем которого является новый коронавирус, выросло на 758 — до 33 234, говорится в сообщении Минздрава страны в Facebook.

«На 17 июня (по состоянию на 9:00) на Украине 33 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19... За сутки зафиксировано 758 новых случаев», — сообщает ведомство.

Общее число летальных случаев составило 943, за день умер 31 инфицированный вирусом. Всего за время эпидемии в стране выздоровели 14 943 человека, проведено 517 995 тестирований на коронавирус методом ПЦР.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

155296642
После четырехнедельного плато Украина пошла в гору.
http://cvd.tw1.ru/cv19_period.php?cid=104
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний