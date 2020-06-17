Два перевёртыша за один вечер в Петербурге: на набережной Макарова опрокинулся легковой автомобиль, а на Московском шоссе — грузовой.

Аварию на Московском, у пересечения с Дизельным проездом, зафиксировала камера видеонаблюдения. Ролик опубликовал 17 июня паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Небольшой грузовик разворачивался на шоссе, и в него врезался ехавший прямо «Фольксваген». В легковушке сработали подушки безопасности.