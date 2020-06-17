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17.06.2020 09:23
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Камера сняла, как на Московском легковая машина укладывает грузовик рядом с пешеходом

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Два перевёртыша за один вечер в Петербурге: на набережной Макарова опрокинулся легковой автомобиль, а на Московском шоссе — грузовой.

Аварию на Московском, у пересечения с Дизельным проездом, зафиксировала камера видеонаблюдения. Ролик опубликовал 17 июня паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Небольшой грузовик разворачивался на шоссе, и в него врезался ехавший прямо «Фольксваген». В легковушке сработали подушки безопасности.

На записи видно, как повезло пешеходу: грузовик упал в нескольких метров от него. Из «Фольксвагена» тут же вышли люди, водитель грузовика вылез через правую дверь. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм.

С места ДТП на Васильевском, напомним, тоже никого не госпитализировали. Медики на месте оказали помощь, по данным «Дорожного инспектора», трём пострадавшим.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

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