Камера сняла, как на Московском легковая машина укладывает грузовик рядом с пешеходом
Два перевёртыша за один вечер в Петербурге: на набережной Макарова опрокинулся легковой автомобиль, а на Московском шоссе — грузовой.
Аварию на Московском, у пересечения с Дизельным проездом, зафиксировала камера видеонаблюдения. Ролик опубликовал 17 июня паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Небольшой грузовик разворачивался на шоссе, и в него врезался ехавший прямо «Фольксваген». В легковушке сработали подушки безопасности.
На записи видно, как повезло пешеходу: грузовик упал в нескольких метров от него. Из «Фольксвагена» тут же вышли люди, водитель грузовика вылез через правую дверь. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм.
С места ДТП на Васильевском, напомним, тоже никого не госпитализировали. Медики на месте оказали помощь, по данным «Дорожного инспектора», трём пострадавшим.