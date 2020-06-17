В Петербурге задержали машину с похищенной москвичкой. Бежать она вряд ли пыталась, и дело не в стокгольмском синдроме

17-летняя москвичка стала жертвой похищения. В машине с двумя незнакомцами ей пришлось отправиться в Петербург. Ехали всю ночь, а утром 17 июня автомобиль был остановлен в Пушкине.



По данным «Фонтанки», накануне в столичную полицию поступило сообщение о том, что около 15.00 у станции метро «Беляево» двое неизвестных затолкали в белую «Ладу Весту» несовершеннолетнюю Диану, уроженку Киргизии. Из машины та смогла позвонить родителям и предупредила, что едут они в Петербург.



Автомобиль с пленницей сумел проскочить все посты ДПС на трассе, однако в 6.30 в Пушкине проходящую по ориентировке «Весту» всё-таки остановили. Из салона вывели на свежий воздух двоих граждан Киргизии и саму Диану. В ходе беседы полицейские выяснили, что девушка поехала в Петербург по своей воле, так как с одним из «похитителей» у неё любовь, а родители этот роман не одобрили.

