В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке

Новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке появилась в России. Об этом 17 июня пишет «Российская газета».

По данным издания, злоумышленники оформляют аренду на машину, например, для работы в такси, а также фальшивую доверенность, по которой выписывают дубликат паспорта транспортного средства (ПТС). После этого машину выставляют на продажу. Схема работает, если покупатель не обращает внимания на дубликат ПТС.



Газета приводит пример, когда житель Подмосковья не смог поставить купленную машину на учет в ГИБДД. Выяснилось, что машина проходит по уголовному делу. Машину использовали для работы в элитном такси, но вскоре временные автовладельцы пропали. В итоге жертвами злоумышленников стали сразу два человека — владелец автомобиля и покупатель, который должен будет вернуть транспортное средство без возможности получить обратно деньги за иномарку.