Новое пособие для матерей-одиночек хотят ввести в России

Национальный родительский комитет предлагает ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, которые воспитывают детей в одиночку.
Как сообщает 17 июня RT, по словам председателя НРК Ирины Волынец, предложение направлено в Госдуму и в правительство. «Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», - говорится в обращении.
Из-за пандемии коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация, объясняет Волынец. Родители-одиночки по-прежнему являются незащищенной социальной группой, хотя правительство уже выделило средства на детские пособия. При этом необходимо сохранить и действующие льготы и пособия для родителей-одиночек, считают в НРК.
По данным телеграм-канала Госуслуг на 15 июня, единовременные выплаты 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет назначены более 13,8 миллиона семей, процент одобренных заявлений — 93%. Выплаты уже перечислены для 19,8 миллиона детей.