Новое пособие для матерей-одиночек хотят ввести в России

Национальный родительский комитет предлагает ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, которые воспитывают детей в одиночку.



Как сообщает 17 июня RT, по словам председателя НРК Ирины Волынец, предложение направлено в Госдуму и в правительство. «Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», - говорится в обращении.



Из-за пандемии коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация, объясняет Волынец. Родители-одиночки по-прежнему являются незащищенной социальной группой, хотя правительство уже выделило средства на детские пособия. При этом необходимо сохранить и действующие льготы и пособия для родителей-одиночек, считают в НРК.

