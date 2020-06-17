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17.06.2020 08:52
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Новое пособие для матерей-одиночек хотят ввести в России

Национальный родительский комитет предлагает ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, которые воспитывают детей в одиночку.

Как сообщает 17 июня RT, по словам председателя НРК Ирины Волынец, предложение направлено в Госдуму и в правительство. «Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», - говорится в обращении.

Из-за пандемии коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация, объясняет Волынец. Родители-одиночки по-прежнему являются незащищенной социальной группой, хотя правительство уже выделило средства на детские пособия. При этом необходимо сохранить и действующие льготы и пособия для родителей-одиночек, считают в НРК.

По данным телеграм-канала Госуслуг на 15 июня, единовременные выплаты 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет назначены более 13,8 миллиона семей, процент одобренных заявлений — 93%. Выплаты уже перечислены для 19,8 миллиона детей.

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Комментарии (7)

krasnonosov
"Государство не просило вас рожать." (с)
ryabina
Бывшая соседка нарожала пятерых, у двоих отец есть (предыдущий муж), у остальных типа нет, - мама в свое время научила, что так выгоднее. Теперь мать одиночка+многодетная. В итоге 4-х комн квартира от государства, всевозможные наборы постоянно, проч соцблага и поддержка, ну и, конечно, пособия. Что папа в семье под боком, кого волнует, официально же его нет, во всяком случае, пару лет назад не было, не думаю, что что-то изменилось на сегодняшний день.
Noisymouse
Лицо ни у кого по швам не разойдется? "С 1 января 2020 года прожиточный минимум на душу населения 11 185 руб., для трудящихся-12 130 руб., для лиц находящихся на пенсии-9 236 руб., для детей 11 004 руб." Итого, пособие почти 45 тысяч на неполную семью? В провинции много полных семей с таким доходом при работающих папе с мамой? А потом удивляются, почему это определенные группы населения детишек лепят, в а графе "папа" прочерк раз за разом.
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