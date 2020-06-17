Трамвай на Дыбенко съехал с путей
В Невском районе Санкт-Петербурга утром 17 июня трамваям приходится менять маршруты.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», в 7:26 на улице Дыбенко, 42, на повороте к проспекту Солидарности, сошёл с рельсов вагон, следовавший от Рыбацкого. Никто не пострадал. На месте работает аварийная служба. Трамваи пока идут в объезд.
«В сторону метро «Дыбенко» трамваи стоят», - рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сейчас «Яндекс.Карты» демонстрируют, что как раз на повороте стоит один трамвай – 65-й. При этом другие два трамвая – 7-й и 65-й – движутся.