FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +30
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 08:31
0
Печать

Трамвай на Дыбенко съехал с путей

В Невском районе Санкт-Петербурга утром 17 июня трамваям приходится менять маршруты.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», в 7:26 на улице Дыбенко, 42, на повороте к проспекту Солидарности, сошёл с рельсов вагон, следовавший от Рыбацкого. Никто не пострадал. На месте работает аварийная служба. Трамваи пока идут в объезд.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«В сторону метро «Дыбенко» трамваи стоят», - рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сейчас «Яндекс.Карты» демонстрируют, что как раз на повороте стоит один трамвай – 65-й. При этом другие два трамвая – 7-й и 65-й – движутся.

Скриншот из&nbsp;«Яндекс.Карт»
Скриншот из «Яндекс.Карт»
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Скриншот из&nbsp;«Яндекс.Карт»
Скриншот из «Яндекс.Карт»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний