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17.06.2020 08:04
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За сутки коронавирусом в мире заражаются более ста тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8,1 миллиона человек в 188 странах к утру 17 июня. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По информации проекта, в мире заражены 8 162 276 человек. За сутки заболели 143,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 441 668 инфицированных.

Наиболее пострадавшая от коронавируса страна — США (более 2,1 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (923,1 тысячи человек), Россия (545,4 тысячи) на третьем месте.

В России за последние сутки выявлено 8248 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 545 458 случаев заражения коронавирусом. Из них 294,3 тысячи выздоровели, 7284 человека скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 15,3 миллиона тестов на коронавирус.

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