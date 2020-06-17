За сутки коронавирусом в мире заражаются более ста тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8,1 миллиона человек в 188 странах к утру 17 июня. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По информации проекта, в мире заражены 8 162 276 человек. За сутки заболели 143,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 441 668 инфицированных.

Наиболее пострадавшая от коронавируса страна — США (более 2,1 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (923,1 тысячи человек), Россия (545,4 тысячи) на третьем месте.