Южная Корея отказалась терпеть «неразумные поступки и слова» КНДР

Сеул больше не будет терпеть «неразумные поступки и слова» со стороны КНДР. Об этом на брифинге заявил представитель администрации президента Южной Кореи Юн До Хан.
Таким образом власти республики осудили резкие высказывания сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон на предложение президента Мун Чжэ Ина решить конфликт на полуострове дипломатическим и мирным путем, передает 17 июня РБК со ссылкой на агентство Yonhap.
Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Южная Корея 15 июня запрашивала у КНДР возможность отправить специального посланника в Пхеньян, однако получила отказ.
Агентство передавало, что «Юг был в панике от сверхмощного контрнаступления» Северной Кореи, поэтому президент Мун Чжэ Ин захотел отправить спецпосланников в Пхеньян.
В ответ на это Ким Ё Чжон, являющаяся заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, назвала запрос Сеула «уловкой» и «категорически отказалась» соглашаться на подобные предложения.
В Южной Корее назвали заявления сестры Ким Чен Ына абсурдными, пояснив, что в КНДР не поняли цели послания южнокорейского президента.
«Мы больше не будем мириться с неразумной риторикой и действиями Северной Кореи», — сообщил Юн До Хан. По его словам, поведение Пхеньяна существенно вредит взаимному доверию между лидерами обеих стран.
9 июня Северная Корея объявила о «разочаровании» в переговорах с Югом и разрыве отношений с соседом. Спустя неделю власти КНДР взорвали узел связи в городе Кэсон к северу от границы. Он использовался для контактов Пхеньяна и Сеула.
После этого Северная Корея заявила о возвращении своих войск в Кэсон и возобновлении там военных учений. В демилитаризованную зону (ДМЗ) также вернутся ранее отозванные расчеты гражданской охраны.