Южная Корея отказалась терпеть «неразумные поступки и слова» КНДР

Сеул больше не будет терпеть «неразумные поступки и слова» со стороны КНДР. Об этом на брифинге заявил представитель администрации президента Южной Кореи Юн До Хан.

Таким образом власти республики осудили резкие высказывания сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон на предложение президента Мун Чжэ Ина решить конфликт на полуострове дипломатическим и мирным путем, передает 17 июня РБК со ссылкой на агентство Yonhap.

Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Южная Корея 15 июня запрашивала у КНДР возможность отправить специального посланника в Пхеньян, однако получила отказ.