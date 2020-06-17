FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +28
69.75р79.04р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 00:36
2
Печать

Шаланда вспыхнула на Дунайском проспекте. Огонь был виден издалека

Машина с прицепом вспыхнула на Дунайском проспекте вечером 16 июня. Огонь охватил кузов и разгорелся так, что поднялся выше ограждений-щитов.

На «костёр» обратили внимание жители близлежащих кварталов.

Фото: Читатель "Фонтанки" Артем

Фото и видео происшествия горожане выложили в социальных сетях и отметили, что пожар на трассе произошёл недалеко от съезда на Предпортовую улицу. Около 22.40 на место приехали службы, огонь потушили за пять минут.

В УГИБДД по городу и области отметили, что сообщений о ДТП с возгоранием от дежурных инспекторов не поступало. Скорее всего, большегруз загорелся внезапно и сам по себе. О пострадавших не сообщается.

Фото: Читатель "Фонтанки" Артем

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

PHIL
Шаланды полные фекалий
В Одессу Костя приводил...
hal9000
А тут уже бесполезно огнетушителем
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний