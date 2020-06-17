Шаланда вспыхнула на Дунайском проспекте. Огонь был виден издалека
Машина с прицепом вспыхнула на Дунайском проспекте вечером 16 июня. Огонь охватил кузов и разгорелся так, что поднялся выше ограждений-щитов.
На «костёр» обратили внимание жители близлежащих кварталов.
Фото и видео происшествия горожане выложили в социальных сетях и отметили, что пожар на трассе произошёл недалеко от съезда на Предпортовую улицу. Около 22.40 на место приехали службы, огонь потушили за пять минут.
В УГИБДД по городу и области отметили, что сообщений о ДТП с возгоранием от дежурных инспекторов не поступало. Скорее всего, большегруз загорелся внезапно и сам по себе. О пострадавших не сообщается.