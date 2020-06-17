Украинцев и белорусов начнут признавать носителями русского языка без экзамена

Закон о признании граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, его носителями без прохождения собеседования вступил в силу. Теперь украинцы и белорусы при подаче личного заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией таковыми без прохождения экзамена.



Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ, пишет ТАСС.