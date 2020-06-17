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17.06.2020 00:14
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Украинцев и белорусов начнут признавать носителями русского языка без экзамена

Закон о признании граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, его носителями без прохождения собеседования вступил в силу. Теперь украинцы и белорусы при подаче личного заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией таковыми без прохождения экзамена.

Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ, пишет ТАСС.

В закон о гражданстве РФ вносится уточнение, согласно которому требования к необходимому уровню знаний, критерии оценки и порядок разработки и использования материалов для собеседования определяются МВД России по согласованию с Минпросвещения РФ. Как отмечал ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, министерства должны будут подготовить соответствующие подзаконные акты.

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Комментарии (2)

oooorrrooz
с украинскими носителями надо бы поаккуратнее... чтоб в дом ничего не занести
Anna.Vp
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